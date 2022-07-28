تيباس رئيس الليغا: برشلونة يسير على الطريق الصحيح لتسجيل لاعبيه الجدد

دافع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) عن تحركات برشلونة في سوق الانتقالات الحالية، مشيرا إلى أن النادي الكتالوني يسير في الطريق الصحيح نحو تسجيل لاعبيه الجدد.

وتعاقد برشلونة مع خمسة لاعبين وهو في طريقه لإبرام سادس الصفقات بالتعاقد مع الفرنسي جوليس كوندي من إشبيلية، وذلك بعد ضم الإيفواري فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستنسن ورافينها وبابلو توري والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. ولن يتوقف نادي برشلونة عند ذلك بل يسعى لتعزيز دفاعه.

برشلونة يخطف كوندي بسعر أقل مما عرضه تشيلسي https://t.co/0oaM3UhSVA pic.twitter.com/dkQwiPU97y — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 27, 2022

وقال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”نحن نتابع كل تحركات برشلونة عن كثب، ولكن عند وصول توثيق اللاعبين الجدد وتقليص عدد اللاعبين الذي يتعين عليهم القيام به، سنرى ما إذا كانوا سيسجلون الجميع. إنهم يعرفون ما يتعين عليهم القيام به. لا يزال لديهم القليل من العمل للقيام به ليكونوا قادرين على تسجيل كل اللاعبين الجدد ومن سيتعاقدون معه لاحقا. أعتقد أنهم الآن على المسار الصحيح“.

بالإضافة إلى ذلك، رأى تيباس أن النادي الكتالوني يعرف القواعد جيدًا وأنه يعرف ما يتعين عليهم القيام به، لكن لا يزال لديهم عمل للقيام به حتى لا يتم استبعاد أي لاعب.

وأوضح رئيس الليغا الإجراءات التي يقوم بها برشلونة لتعزيز اقتصاده ”لقد باع الحقوق السمعية والبصرية ثم قام بزيادة النسبة. هذا بالفعل يبلغ حوالي 550 مليون يورو“.

وأضاف ”لديهم أيضا مصدر دخل ثالث من استديوهات برشلونة، التي ارتفعت إلى أكثر من 600 مليون يورو، بالإضافة إلى ذلك، إذا رحل بعض اللاعبين، فهذا يمنحهم فرصة للتعاقدات الجديدة“.

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حالة فرينكي دي يونغ

كما أعلن أن الليغا ترفض الضغط على اللاعبين للرحيل وهو ما يتعرض له الهولندي فرينكي دي يونغ، موضحا ”ستعمل الليغا على إنفاذ التشريع. لا يمكن الضغط على اللاعبين أو إبعادهم، وهذا ما يمثل الاتفاق الجماعي والقانون والأخلاق“.

وفيما يتعلق بانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحتمل إلى أتلتيكو مدريد، أقر رئيس الليغا بأنه يود رؤية رونالدو في الليغا، موضحا ”سيتعين على أتلتيكو مدريد اتخاذ خطوة لجعل ذلك ممكنا، وما أنا واضح بشأنه هو أنه لإفساح المجال للاعب بهذا المستوى، يجب أن يفسح المجال للاعبين آخرين“.

هل يلجأ برشلونة لبيع تير شتيغن من أجل حل أزمته وتسجيل التعاقدات الجديدة؟ https://t.co/yPeLjxdMH3 pic.twitter.com/Gc5lnJJFQy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 27, 2022

أفضل فريق: برشلونة أم مدريد؟

في رده على هذا السؤال قال تيباس: ”لقد أظهر ريال مدريد بالفعل المستوى الذي يتمتع به على أرض الملعب، حيث فاز بالدوري ودوري أبطال أوروبا. دعونا نرى برشلونة الذي تعاقد مع لاعبين رائعين“.

ولم يكن تيباس يريد أن يرشح أحدا للفوز بالليغا الموسم المقبل، لكنه يعتقد أن ريال مدريد هو المنافس الذي يجب التغلب عليه لأنه بطل الدوري الحالي.

ويعتقد أن النادي الملكي يبلي بلاءً حسناً في الحفاظ على التشكيلة التي فازت بالثنائية الموسم الماضي قائلا: ”نحن مصممون على التعاقد مع لاعبين جدد، وفي العام الماضي لم يوقع ريال مدريد مع أي لاعب وفاز بالليغا ودوري أبطال أوروبا، وذلك لأنه يملك لاعبين جيدين“.