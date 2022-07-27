برشلونة يخطف كوندي بسعر أقل مما عرضه تشيلسي

قالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن برشلونة وإشبيلية اتفقا بالفعل على انتقال الفرنسي جول كوندي إلى النادي الكتالوني مقابل 50 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 10 ملايين في صورة متغيرات أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن بين المتغيرات سهل الوفاء بخمسة ملايين بينما الخمسة الأخرى أكثر صعوبة. وسيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال ساعات وذلك بعد التوصل لاتفاق بين جوان لابورتا رئيس برشلونة مع إشبيلية واللاعب حتى 2027.

وكانت رغبة كوندي أساسية في حسم الصفقة، حيث أجبر رفضه الانتقال إلى تشيلسي النادي الأندلسي على التفاوض مع برشلونة على الرغم من حقيقة أن لديهم بالفعل اتفاقا مع النادي اللندني.

وقلب الدفاع الفرنسي هو سادس صفقة لبرشلونة هذا الموسم بعد فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستنسن ورافينها وبابلو توري والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولم يتوقف نادي برشلونة لأنه يسعى لتعزيز دفاعه.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن كل ما تبقى بين الناديين هو التوقيع على العقود، وسيتم إعلان الصفقة رسميا خلال ساعات حيث ينتظر كوندي قرارًا فوريًا يسمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى معسكر برشلونة هناك.

وفي إشبيلية يعترفون بأن الصفقة لا بأس بها، بينما في برشلونة كان الاختلاف الأساسي بشأن قيمة الصفقة وطريقة الدفع، إذ أراد إشبيلية الحصول على ما قدمه تشيلسي على الأقل أي 55 مليون يورو فضلا عن عشرة ملايين أخرى متغيرات، لكن برشلونة سيدفع خمسة ملايين يورو أقل.

وكان تشيلسي يسعى خلف كوندي منذ العام الماضي، لكن إشبيلية رفضا عرضا وصفه بغير المقنع لانتقال المدافع البارز إلى النادي اللندني.

وانتقل كوندي، البالغ من العمر 23 عاما، من بوردو إلى إشبيلية مقابل 25 مليون يورو صيف عام 2019، وشارك مع النادي الأندلسي في 133 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 3، علما أنه لعب 70 مباراة مع بوردو سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا.

ولعب كوندي 11 مباراة مع منتخب فرنسا، ونال معه لقب دوري الأمم الأوروبية 2021، علما أنه نال مع إشبيلية لقب الدوري الأوروبي موسم 2019/2020.