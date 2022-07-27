تحديد موعد محاكمة نيمار بسبب مخالفات في صفقة انتقاله إلى برشلونة

كشفت صحيفة ”EL PAIS“ الإسبانية أنه تم تحديد موعد جلسات محاكمة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بسبب مخالفات في صفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة في عام 2013.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار سيخضع للمحاكمة في الفترة من الـ17 إلى الـ31 من أكتوبر المقبل في برشلونة، إذ وجهت وزارة المالية الإسبانية اتهامات إلى نجم باريس سان جيرمان الحالي، بالتهرب الضريبي في انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2013.

وانتقل نيمار إلى برشلونة قبل 9 أعوام في صفقة أحدثت الكثير من المشاكل للنادي الكتالوني ورئيسه وقتذاك، ساندرو روسيل، لتكلفتها التي بلغت أكثر من 100 مليون يورو بالإضافة إلى العمولات السرية.

Neymar, Rosell y Bartomeu, a juicio por el fichaje del brasileño por el Barcelona https://t.co/qdzf5Kb5u5 — El Periódico Mediterráneo (@epmediterraneo) July 27, 2022

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وزارة المالية الإسبانية قد طلبت سجن نيمار لمدة عامين وغرامة تعويض قدرها 10 ملايين يورو من اللاعب للتلاعب والتهرب الضريبي.

وسيكون على نيمار التواجد في محكمة ”برشلونة“ في الـ17 من أكتوبر، حيث هناك اتهام باحتيال البرازيلي على 8.4 مليون يورو ضريبيًّا في توقيعه مع العملاق الكتالوني، لينضم هذا الاتهام إلى ما سبقه من قبل شركة ”DIS“ البرازيلية التي تدعي أنها كانت تمتلك في 2013 40% من حقوق اللاعب التسويقية وتطالب بسجن جناح باريس سان جيرمان لمدة 5 سنوات وسداد 150 مليون يورو.

نيمار ليس الوحيد المتهم في تلك القضية إنما رئيسا برشلونة السابقان أيضا، جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بجانب والد نيمار الذي طُلب سجنه من وزارة المالية الإسبانية لمدة عام وكذلك والدته.

نيمار انضم إلى صفوف سان جيرمان صيف 2017 في صفقة هي الأغلى بتاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو، مثلت قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

ويمتد تعاقد النجم البرازيلي مع سان جيرمان حتى صيف 2025 مع بند يجدد العقد تلقائيا عامين إضافيين حتى 2027.