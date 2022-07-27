تشافي يتغنى بأداء ديمبلي بعد تألقه في مباراة برشلونة ضد يوفنتوس

قال تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، إن المهاجم عثمان ديمبلي ولد من جديد بعد أن هز الدولي الفرنسي الشباك مرتين في تعادل الفريق الإسباني 2-2 مع يوفنتوس الإيطالي وديا في تكساس الأمريكية، فجر الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد.

منح ديمبلي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 34 بعدما تلاعب بدفاع يوفنتوس وسدد كرة قوية فشل الحارس فويتشيخ شتينسني في إبعادها.

وبعد ذلك بخمس دقائق، أدرك مويزي كين التعادل ليوفنتوس عندما حول تمريرة خوان كوادرادو العرضية بسهولة داخل المرمى.

لكن التعادل لم يدم طويلا، إذ أعاد ديمبلي التفوق للفريق الإسباني بأسلوب مشابه، حيث تلاعب بدفاع يوفنتوس وسدد بسهولة في الشباك.

وعاد كين ليعدل من أوضاع فريقه بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

وعانى ديمبلي لترك بصمة منذ انضمامه لبرشلونة في 2017، لكن تشافي كال المديح للاعب البالغ عمره 25 عاما عقب المباراة، قائلا إن ديمبلي أظهر تحسنا كبيرا منذ قيادة تشافي للفريق في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي.

وقال تشافي للصحفيين يوم الثلاثاء: ”أظهر قدراته الحقيقية. إنه لاعب مختلف ويملك مهارات استثنائية. لا يوجد الكثير من اللاعبين مثله. يساعدنا كثيرا بالطريقة التي يلعب بها.

”لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم صناعة الفارق في عالم كرة القدم، لكن ديمبلي يملك هذه القدرات. لم أكن أعرف ديمبلي قبل نوفمبر، وأنا سعيد جدا من أجله“.

وعن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قال تشافي: ”لقد كان جيدا جدا، وهو ذكي للغاية، علينا البحث عن ليفاندوفسكي أكثر، عندما يضغطون علينا أن نبحث عنه ليكون أكثر نشاطا في ملعب الخصم، هذا هدفنا وذلك سوف يساعدنا هو دائمًا قريب من المرمى وعلينا الاستفادة من ذلك“.

وعن المباراة، قال: ”عانينا بعض الشيء بسبب ملعب المباراة، الحرارة كانت مرتفعة والحقل كان جافًا والعشب أكثر سمكًا، لذلك افتقرنا إلى الإيقاع، لكنني أرى أشياء مثيرة للاهتمام، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح“.

وأشار: ”لقد حاولنا أن نتفوق عليهم في الملعب، وكما قلت رأيت أشياء جيدة للغاية من اللاعبين، المهم أن يتعلم بعض اللاعبين الجدد، لكنهم يأتون من أندية عظيمة وعملوا مع مدربين رائعين أيضًا“.

وأردف: ”الفريق ينمو ونحن نتعلم ما كنا نتحدث عنه منذ وصولي في نوفمبر، التدريبات مُكثفة كثيرًا رغم الحرارة العالية، هذا لا يعني شيئا لأننا لا زلنا في فترة ما قبل الموسم لكن لدينا فريقا جيدا ونحن متحمسون“.

ويستهل برشلونة، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام رايو فايكانو في 13 أغسطس.