هل يلجأ برشلونة لبيع تير شتيغن من أجل حل أزمته وتسجيل التعاقدات الجديدة؟

كشفت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية أن وضع برشلونة المالي ما زال معقدا رغم تفعيل رافعتين اقتصاديتين عبر بيع 25% من حقوق النقل التلفزيوني، وهو ما كان يعتقد أنه أعطى الفريق وضعا مريحا اقتصاديا، لكنه غير كاف لتسجيل التعاقدات الجديدة.

وحسب الإذاعة، تعاقد برشلونة مع باولو توري وفرانك كيسي وليفاندوفسكي ورافينيا وكريستينسن وجدد عقد عثمان ديمبلي، ويفاوض لضم كوندي من إشبيلية ولكنه ما زال غير قادر على تسجيل لاعبيه الجدد ويحتاج لبيع لاعبين.

ويعتبر الهولندي فرانكي دي يونغ هو الحل المثالي لإدارة برشلونة، لكون بيعه سيجلب مبلغا ماليا مهما ويحرر جزءا كبيرا في سقف الرواتب نظرا لراتبه المرتفع، لكن اللاعب يقاوم ويرفض الرحيل أو تخفيض راتبه.

وأمام الموقف المعقد حسب ”كادينا سير“، أمام إدارة برشلونة إما تفعيل الرافعة الاقتصادية الثالثة وهو ما زال مترددا في القيام بهذه الخطوة أو تفعيل الخطة ”ب“ والتخلي عن لاعب مهم وهو الحارس الألماني تير شتيغن، الذي يبلغ راتبه 7 ملايين يورو خالية من الضرائب.

لابورتا رئيس برشلونة يطالب فرينكي دي يونغ بتقديم توضيحات https://t.co/JD2YIywHji pic.twitter.com/pexHRHxIXU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 24, 2022

وسيزداد راتب الحارس الألماني تير شتيغن الموسم المقبل، حسب عقده وهو ما يجعل من بيعه حلا اقتصاديا مهما رغم كونه ضمن خطط المدرب تشافي هيرنانديز ويعتبره لاعبا مهما.

وأكدت الإذاعة أن بيع تير شتيغن سيحرر جزءا مهما من سقف الرواتب وقد يوزان أيضا في ميزانية الفريق عبر الحصول على مبلغ مالي مهم في ظل وجود أندية كبرى قد ترغب في التعاقد معه.

وتعاقد برشلونة مع الألماني تير شتيغن صيف 2014 من بروسيا مونشنغلادباخ مقابل 12 مليون يورو بالإضافة لمتغيرات، وينتهي عقده الحالي مع برشلونة في صيف 2025.

غاري نيفيل يطالب فرينكي دي يونغ برفع دعوى قضائية ضد إدارة برشلونة https://t.co/59Mtuf3Dau pic.twitter.com/UNqOL6tgSU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 26, 2022

دي يونغ وديباي

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن إدارة برشلونة أبلغت الهولندي فرينكي دي يونغ أن استمراره في الفريق مرهون بقبوله تخفيض راتبه أو الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، هو من اجتمع مع اللاعب الهولندي في الولايات المتحدة الأمريكية وأخبره بالقرار، مؤكدا ضرورة قبول قوانين سقف الرواتب في الفريق وتقليص راتبه أو الرحيل عن الفريق.

وحسب الصحيفة، فإن الهولندي فرينكي دي يونغ مصمم على البقاء، بينما على الصعيد الاقتصادي فإن وكيل اللاعب يطالب باحترام العقد الذي وقعه والراتب أيضا ويرفض تقليصه للنسبة التي طلبتها إدارة برشلونة.

واجتمع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، مع لاعب الوسط الهولندي وأكد له أنه جزء من خططه في الموسم المقبل، لكن عليه القتال من أجل مركز أساسي في ظل وجود عدة لاعبين ينافسونه كبيدري الذي يعتبر لاعبا أساسيا والإيفواري فرانك كيسي وغافي.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“، أن إدارة برشلونة تعتقد أن رحيل دي يونغ سيقلص سقف الرواتب في الفريق بمبلغ 30 مليون يورو؛ ما يسمح بتسجيل لاعبين جدد.

من جهة أخرى، دخلت نقابة اللاعبين الهولنديين في الجدل القائم بشأن تعامل برشلونة مع دي يونغ، وقال إيفجيني ليفتشينكو رئيس اتحاد اللاعبين الهولنديين، عن الموضوع: ”أعتقد أن على النقابة حماية كل اللاعبين، الآن اللاعب محاصر من قبل ناد ويهدد بطرده، الأمر متروك للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين للوقوف على حقيقة الوضع“.

وأضاف رئيس اتحاد اللاعبين الهولنديين: ”نادي برشلونة سيلجأ إلى الملاعب الرياضية حينها، لكن هذا كارثي على مسيرة اللاعب الشاب، يجعله نوعًا من الابتزاز“.

وذكرت ”موندو ديبورتيفو“ أن الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، منفتح على الرحيل عن الفريق، في ظل استحالة حصوله على دقائق كبيرة للعب الموسم المقبل.

وبعد تجديد عقد عثمان ديمبلي والتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وعودة أنسو فاتي، بالإضافة لوجود أوباميانغ وفيران توريس تعقدت وضعية ممفيس ديباي، الذي جاء للفريق في صفقة انتقال حر ويحتفظ بعلاقة جيدة مع الهولندي جوردي كرويف عضو الإدارة الفنية ويفضل الرحيل.