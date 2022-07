أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا (فيديو)

تعادل ريال مدريد مع نظيره كلوب أمريكا بنتيجة (2-2) وديًا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الولايات المُتحدة الأمريكية، فجر الأربعاء، في إطار استعدادات النادي الملكي للموسم الجديد 2022/2023.

وتعد هذه المواجهة الثانية لريال مدريد، خلال الموسم التحضيري، حيث خسر في أولى مبارياته من الغريم برشلونة بهدف نظيف سجله البرازيلي رافينيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم الفريق المكسيكي أولًا، بعد 5 دقائق فقط من بداية المباراة، ولم يتمكن الألماني، أنطونيو روديجر، مدافع الريال الجديد، من إبعاد الكرة وأعطاها لمارتن الذي سدد مباشرةٍ في شباك الحارس لونين.

ومع الدقيقة 22، تمكن العائد من الإصابة، كريم بنزيما من إدراك هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 22، بعد تمريرة رائعة من ماركو أسينسيو ليسدد المهاجم الفرنسي بشكل رائع في شباك الحارس المكسيكي أوتشوا.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد، وسددها بنجاح إيدين هازارد في الدقيقة 55.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق، تمكن كلوب أمريكا من العودة في النتيجة، حيث احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء بعد خطأ من الوافد الجديد فينيسيوس تويباس، وسدد ألفارو فرنانديز الركلة بنجاح في الدقيقة 82، رغم محاولة أندري لونين إبعادها.

وستكون المباراة المقبلة لريال مدريد في الجولة التحضيرية ضد يوفنتوس، وتقام فجر الأحد المقبل، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة صباحًا بتوقيت مكة المُكرمة.