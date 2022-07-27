أهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس (فيديو)

أحرز كل من عثمان ديمبلي ومويزي كين هدفين ليتعادل برشلونة (2-2) مع يوفنتوس في مباراة ودية لكرة القدم في دالاس بولاية تكساس، فجر الأربعاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة (2-1)، إذ جاء الهدف الأول للبلوغرانا في الدقيقة 34، عبر أقدام عثمان ديمبلي، بعد تمريرة من الأمريكي ديست وصلت إلى الفرنسي، وجناح برشلونة توغل إلى داخل منطقة الجزاء، ورواغ دفاع اليوفي، وأسقط ساندرو أرضًا، ثم سدد بقوة في شباك الحارس تشيزني.

وبعد ذلك بأربع دقائق تمكن كين من إدراك هدف التعادل، بعد عرضية أرضية من كوادرادو لداخل منطقة الجزاء والمُهاجم الإيطالي سدد مباشرةٍ في شباك حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 39.

وواصل ديمبلي تألقه في المباراة وبالدقيقة 40، سجّل الهدف الثاني له ولبرشلونة بعد أن حصل على الكرة من سيرجو بوسكيتس، ثم توغل لداخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، وراوغ كوادرادو بطريقة رائعة، ثم على نفس طريقة الهدف الأول سدد في شباك الحارس تشيزني.

وفي الشوط الثاني تمكن كين من إدراك هدف التعادل مُجددًا لليوفي في الدقيقة 51، بعد خطأ في التغطية الدفاعية من فرينكي دي يونغ، حيث مهد الكرة للوكاتيلي على حدود منطقة الجزاء والذي بدوره مرر إلى كين، والمُهاجم الإيطالي سدد مباشرة في شباك حارس النادي الكتالوني.

وعاد كين ليعدل من أوضاع فريقه بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

وشارك روبرت ليفاندوفسكي في التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد برشلونة قبل استبداله بعد ساعة من اللعب.

وكان المهاجم البولندي البالغ عمره 33 عاما انضم لبرشلونة قادما من بايرن ميونخ بعد ثمانية مواسم مع بطل ألمانيا.

المباراة الودية المقبلة لبرشلونة تُقام، يوم الأحد المقبل، حيث يلاقي ريد بولز، بينما يوفنتوس يلعب مع ريال مدريد.

ويستهل برشلونة الموسم الجديد باستضافة رايو فايكانو في 13 أغسطس آب، وبعد ذلك بيومين يلعب يوفنتوس ضد ساسولو في أولى مبارياتهما في الدوري الإيطالي.