رسميا.. لويس سواريز ينتقل إلى نادي ناسيونال الأوروغوياني

أعلن لويس سواريز عودته إلى نادي ناسيونال الأوروغوياني، في صفقة انتقال حرة خلال الميركاتو الحالي.

وأنهى سواريز عقده مع أتلتيكو مدريد الذي انضم إليه في عام 2020 من برشلونة.

وظهر سواريز في مقطع فيديو قصير عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله أن التفاصيل قد تُحسَم بالكامل مع ناسيونال خلال ساعات.

وقال سواريز في الفيديو: ”أشكركم على كل العاطفة التي تلقيتها أنا وعائلتي في الأيام الماضية، كان ذلك مذهلًا، كل الفيديوهات والرسائل التي وصلتنا ولمست قلبنا في الوضع الحالي حيث توجب أن أتخذ قرارا“.

وأضاف: ”كان غير ممكن رفض عرض العودة للعب في ناسيونال، لدينا اتفاق مبدئي مع النادي، وربما يتم حسم كل التفاصيل في ظرف ساعات“.

وتابع: ”آمل أن نصل إلى الاتفاق الذي نتمناه جميعا، وأتمنى أن أستطيع الاستمتاع بهذه المرحلة الجديدة. أشكركم على كل العاطفة التي أظهرتموها تجاهي“.

وعاد لويس سواريز بذلك إلى النادي بعد 16 عامًا من اللعب في أوروبا، وقد بدأ مسيرته الكروية مع ناسيونال.

وقاد سواريز فريق ناسيونال للتتويج بالدوري الأوروغوائي وقتها بتسجيله 12 هدفًا.

وفي عام 2006 انتقل سواريز من ناسيونال إلى غرونينغين ومنه إلى أياكس أمستردام في العام التالي.

عقب ذلك انتقل إلى ليفربول في عام 2011 وقضى ثلاثة مواسم مع الريدز، ليسجل معه 82 هدفا في 133 مباراة، ويتوج معه بكأس الرابطة الإنجليزية، إضافة إلى التنافس على لقب الدوري حتى آخر جولة في موسم 2014.

وفي عام 2014 انضم من ليفربول إلى برشلونة واستمر في النادي الكتالوني حتى عام 2020 ومنه انتقل إلى أتلتيكو مدريد.

الفترة الأفضل لسواريز تحققت في صفوف برشلونة بين 2014 و2020 حيث سجل 198 هدفا في 283 مباراة، وقاد البلوغرانا لـ 13 بطولة، منها 4 دوريات ولقب في دوري أبطال أوروبا.

وسبق لسواريز الفوز بجائزة هداف الدوري الهولندي مرة، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري الإنجليزي، والحذاء الذهبي الأوروبي مرتين، وهداف الدوري الإسباني مرة.

ويمتلك سواريز 132 مباراة دولية مع أوروغواي، سجل خلالها 68 هدفا، وشارك في كؤوس العالم 2010 و2014 و2018.

كما تألق سواريز في تتويج أوروغواي الأخير بكوبا أمريكا عام 2015.

ويسعى سواريز لمواصلة مسيرته الكروية للوصول في جاهزية كاملة إلى كأس العالم 2022 في شهر نوفمبر المقبل.