القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس

يصطدم فريق برشلونة الإسباني بنظيره يوفنتوس الإيطالي، فجر الأربعاء، في مواجهة ودية قوية على ملعب ”القطن“ بمدينة دالاس، تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

برشلونة خاض عددا من المباريات في الولايات المتحدة، والتي بدأها من مواجهة إنتر ميامي الأمريكي، والذي حقق عليه الفوز بنتيجة 6-0، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على ريال مدريد بهدف دون رد.

ويحاول برشلونة استغلال فترة التحضير للموسم الجديد من أجل انسجام الصفقات الجديدة مع الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق منافسات موسم 2022-2023.

بينما خاض يوفنتوس مباراة ودية أولى أمام غوادالاخارا المكسيكي قبل يومين وفاز بهدفين نظيفين بمشاركة الصفقات الصيفية الثلاثة: آنخل دي ماريا، وبريمر، وبول بوغبا الذي أصيب ولن يشارك أمام برشلونة.

وأعلن اليوفي، عن غياب بوغبا، عن مباراة فريقه أمام برشلونة بسبب شعوره بآلام في الركبة اليمنى، لتثبت الأشعة وجود إصابة في الغضروف المفصلي.

موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس

ستقام المباراة بين برشلونة ويوفنتوس في تمام الساعة الثانية والنصف، صباح الأربعاء، بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف صباحا بتوقيت السعودية.

وستذاع المباراة على قناة الرابعة الرياضية العراقية التي فازت بحقوق تلك البطولة الودية التي تضم برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، كلوب أمريكا وغوادالاخارا في الشرق الأوسط، على تردد هو 11334، أفقي H، معدل الترميز 27500.