القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

يصطدم فريق ريال مدريد الإسباني بنظيره كلوب بروج المكسيكي في مباراة ودية، فجر الأربعاء، على ملعب ”جامعة كاليفورنيا“ في لوس أنجلوس، في إطار جولة الميرنغي الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية التي يستعد من خلالها للموسم الجديد 2022-2023.

ويستهل ريال مدريد موسمه بلقاء السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في المباراة التي ستقام بالعاشر من شهر أغسطس المقبل في مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا.

وخاض الملكي مباراة واحدة قبل مواجهة الفريق المكسيكي، كانت الكلاسيكو ضد نادي برشلونة وخسرها بهدفٍ دون رد.

فيما خاض كلوب أمريكا مباراتين وديتين ضد فرق أوروبية هذا الصيف قبل انطلاق الدوري المكسيكي، حيث واجه تشيلسي ومانشستر سيتي وخسر بنفس النتيجة 2-1.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما قد تعرض للإصابة خلال تدريبات ريال مدريد، يوم الاثنين، في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام كلوب أمريكا.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن كريم بنزيما أصيب في الساق اليمنى بقوة بعد تدخل عنيف مع فينيسيوس توباياس مدافع الفريق.

فيما تأكد غياب داني كارفخال عن المباراة بعد غيابه لليوم الثالث على التوالي عن التدريب الجماعي للريال، حيث لم يتعاف بشكل كامل من التواء الكاحل، ويأمل اللاعب في الظهور أمام يوفنتوس في نهاية الجولة الأمريكية.

الرابعة الرياضية تحصل على حقوق بث بطولة الابطال حصريا في العراق والشرق الاوسط ومن خلال البث المفتوح (نايل سات) .

البطولة بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وغوادلاخارا وكلوب امريكا.#الرابعة_الرياضية

11334 H pic.twitter.com/QPYXrcXYiH — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) July 19, 2022

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

تقام المباراة بين ريال مدريد وكلوب أمريكا في تمام الساعة الرابعة والنصف، فجر الأربعاء، بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية.

وتنقل القناة الرابعة الرياضية العراقية أحداث المباراة بين الفريقين حصريًا لحصولها على حقوق البطولة المقامة في أمريكا، والتي تضم كلاً من ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، كلوب أمريكا وغوادالاخارا، على تردد 11334، أفقي H على معدل ترميز 27500.