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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا
تاريخ النشر: 26 يوليو 2022 15:03 GMT
تاريخ التحديث: 26 يوليو 2022 16:25 GMT

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

يصطدم فريق ريال مدريد الإسباني بنظيره كلوب بروج المكسيكي في مباراة ودية، فجر الأربعاء، على ملعب "جامعة كاليفورنيا" في لوس أنجلوس، في إطار جولة الميرنغي الحالية

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

يصطدم فريق ريال مدريد الإسباني بنظيره كلوب بروج المكسيكي في مباراة ودية، فجر الأربعاء، على ملعب ”جامعة كاليفورنيا“ في لوس أنجلوس، في إطار جولة الميرنغي الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية التي يستعد من خلالها للموسم الجديد 2022-2023.

ويستهل ريال مدريد موسمه بلقاء السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في المباراة التي ستقام بالعاشر من شهر أغسطس المقبل في مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا.

وخاض الملكي مباراة واحدة قبل مواجهة الفريق المكسيكي، كانت الكلاسيكو ضد نادي برشلونة وخسرها بهدفٍ دون رد.

فيما خاض كلوب أمريكا مباراتين وديتين ضد فرق أوروبية هذا الصيف قبل انطلاق الدوري المكسيكي، حيث واجه تشيلسي ومانشستر سيتي وخسر بنفس النتيجة 2-1.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما قد تعرض للإصابة خلال تدريبات ريال مدريد، يوم الاثنين، في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام كلوب أمريكا.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن كريم بنزيما أصيب في الساق اليمنى بقوة بعد تدخل عنيف مع فينيسيوس توباياس مدافع الفريق.

فيما تأكد غياب داني كارفخال عن المباراة بعد غيابه لليوم الثالث على التوالي عن التدريب الجماعي للريال، حيث لم يتعاف بشكل كامل من التواء الكاحل، ويأمل اللاعب في الظهور أمام يوفنتوس في نهاية الجولة الأمريكية.

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

تقام المباراة بين ريال مدريد وكلوب أمريكا في تمام الساعة الرابعة والنصف، فجر الأربعاء، بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية.

وتنقل القناة الرابعة الرياضية العراقية أحداث المباراة بين الفريقين حصريًا لحصولها على حقوق البطولة المقامة في أمريكا، والتي تضم كلاً من ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، كلوب أمريكا وغوادالاخارا، على تردد 11334، أفقي H على معدل ترميز 27500.

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