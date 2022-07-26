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رياضة

تشافي يرد على إمكانية عودة ميسي لبرشلونة.. ويؤكد: أبلغت 4 لاعبين بالرحيل
تاريخ النشر: 26 يوليو 2022 14:40 GMT
تاريخ التحديث: 26 يوليو 2022 14:55 GMT

تشافي يرد على إمكانية عودة ميسي لبرشلونة.. ويؤكد: أبلغت 4 لاعبين بالرحيل

حرص تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الرد على التساؤلات التي دارت بشأن طلبه عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف "البلوغرانا"، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حرص تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الرد على التساؤلات التي دارت بشأن طلبه عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف ”البلوغرانا“، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2023.

وكان ميسي رحل عن برشلونة، الصيف الماضي، متجها لباريس سان جيرمان لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وخرجت تقارير الأيام الماضية تؤكد أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، سيبذل قصارى جهده لإعادة ميسي لصفوف الفريق الكتالوني.

وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، يوم الثلاثاء: ”لا معنى للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة في الوقت الحالي، ليو مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، لذلك عودته مستحيلة حاليا، وسنرى في المستقبل“.

وأوضح: ”الرئيس خوان لابورتا قال بالفعل إنه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يمثل نهاية قصته مع برشلونة“.

ونجح برشلونة في ضم خمس صفقات حتى الآن لتدعيم الفريق الأول، وهم روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، أندرياس كريستنسن، فرانك كيسيه وبابلو توري.

وتطرق تشافي للحديث عن موسم انتقالات برشلونة الناجح حتى الآن، قائلا: ”برشلونة يتمتع بتاريخ ومستوى رائع على مدار سنوات، هناك مشروع رياضي مثير نعمل عليه بمساعدة الإدارة ورئيسنا خوان لابورتا، هذا يؤكد مرة أخرى أننا محط أنظار للعديد من النجوم في كرة القدم، هناك أمل في العودة للقمة بقدوم لاعبين مثل ليفاندوفسكي إلى هنا“.

وأردف: ”المجهود المبذول من ماتيو أليماني وجوردي كرويف رائع للغاية واستثنائي، أشعر براحة كبيرة بدعم الإدارة، نحن عائلة كبيرة وكل فرد يعمل من أجل النهوض بالفريق من جديد“.

واستطرد: ”بالطبع أساعد النادي على إبرام الصفقات وأشجع اللاعبين للمجيء إلى هنا، وأجعلهم يشعرون بأهميتهم وأشرح لهم طريقة اللعب، لكن اسم برشلونة يساعد، فهو نقطة جذب اللاعبين“.

وعن اللاعبين الأربعة الذين لم يتواجدوا في جولة أمريكا (أوسكار مينغويزا وريكي بويغ وصامويل أومتيتي ومارتن برايثوايت)، شدد: ”لقد كنت واضحا جدًا معهم منذ مايو، بأن يبحثوا عن أندية أخرى. نحاول مساعدتهم حتى تتاح لهم فرصة اللعب، لأنه من المستحيل عليهم اللعب معنا في الوقت الحالي“.

وختم: ”فيران توريس لن يلعب في المباراة الودية ضد يوفنتوس، لأنه لم يتعافَ تمامًا من الإصابة في قدمه“.

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