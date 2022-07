بايرن ميونخ يضم المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل

أعلن بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل البالغ من العمر 17 عاما من ستاد رين.

وأصبح المهاجم الشاب، قائد منتخب فرنسا تحت 17 عاما والفائز ببطولة أوروبا هذا العام، خامس لاعب ينضم لبايرن هذا الصيف.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ ”ماتيس تيل هو أحد أكبر المواهب في أوروبا.

”هو مهاجم سريع جدا وقوي ومتعدد المواهب. نراقبه منذ فترة طويلة وتمكنا من إقناعه باتخاذ خطواته المهمة التالية في ميونخ معنا الآن“.

🗣️ "I'm very excited. #FCBayern is one of the best clubs in the world!"#ServusTel #MiaSanMia pic.twitter.com/GzMcUAmrfE

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 26, 2022