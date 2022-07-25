برشلونة يحسم صفقة كوندي ويبيع قمصانه في المتجر

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن المدافع الفرنسي جوليس كوندي اقترب بشدة من الانتقال إلى برشلونة، حيث قالت صحيفة ”سبورت“ إنه يمكن شراء قميص لاعب إشبيلية الحالي من متجر برشلونة الرسمي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إنه سيتم تحديد مستقبل كوندي في الساعات القليلة القادمة، إذ يأمل برشلونة في إنهاء الصفقة في وقت لاحق اليوم أو على أبعد تقدير بعد ظهر الثلاثاء.

تهور رهيب من كوندي يكلفه بطاقة حمراء 🟥#اشبيليه_برشلونة #برشلونة

pic.twitter.com/dYuJtVluHg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 21, 2021

وجاء ذلك بعد تعثر مفاوضات اللاعب مع تشيلسي وذلك بفضل حقيقة أن مدافع الوسط الفرنسي ظل حازمًا في كلمته برغبته فقط في اللعب في كامب نو، ليسرع المفاوضات مع إشبيلية في دالاس.

ومن المتوقع أن يصبح كوندي سادس صفقات برشلونة للموسم الجديد 2022-2023 بعد فرانك كيسي وكريستنسن ورافينيا وعثمان ديمبلي (تجديد العقد) وروبرت ليفاندوفسكي.

ومن المقرر أن يستغرق الأمر سبع ساعات على الأقل نظرا لإقامة برشلونة معسكره الحالي في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية التي تختلف في توقيتها عن برشلونة بنحو سبع ساعات على الأقل.

وينتظر برشلونة موافقة إشبيلية على الصفقة التي ستكلف النادي الكتالوني نحو 60 مليون يورو، ويأمل أيضا أن يصل قلب الدفاع إلى نيويورك حيث يلتقي النادي مع نيويورك رد بولز.

وكوندي موجود حاليا في البرتغال حيث يعسكر إشبيلية الذي خاض مباراة ضد سبورتينغ في لشبونة، يوم الأحد، وفاز بركلات الترجيح.

وكان تشيلسي يسعى خلف كوندي منذ العام الماضي، لكن إشبيلية رفض عرضا وصفه بغير المقنع لانتقال المدافع البارز إلى النادي اللندني.

وانتقل كوندي، البالغ من العمر 23 عاما، من بوردو إلى إشبيلية مقابل 25 مليون يورو صيف عام 2019، وشارك مع النادي الأندلسي في 133 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 3، علما أنه لعب 70 مباراة مع بوردو سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا.

ولعب كوندي 11 مباراة مع منتخب فرنسا، ونال معه لقب دوري الأمم الأوروبية 2021، علما أنه نال مع إشبيلية لقب الدوري الأوروبي موسم 2019/2020.