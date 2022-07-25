ميغيل أنخيل جيل مارين ينوي بيع أتلتيكو مدريد

ذكرت صحيفة ”الكونفيدينسيال“ الإسبانية أن ميغيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد ينوي بيع النادي.

ووفقا للصحيفة فإنه على الرغم من أنه من غير الواضح متى سيحدث ذلك، إلا أن ميغيل أنخيل جيل مارين أبلغ مقربين منه بأن نهاية فترة عمله كمدير عام لأتلتيكو مدريد تقترب من النهاية، وستنتهي ببيع النادي.

أتلتيكو مدريد يعرض غريزمان للبيع من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/7cE2kUVI4r pic.twitter.com/3WmQhrvPtm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2022

وحسب الصحيفة فإنه مع وجود الكثير من الديون (600 مليون يورو) والعديد من الزيادات في رأس المال، يمكن القول إن شركة أتلتيكو مدريد تقترب من الانهيار على الرغم من العقد الأخير المميز على المستوى الرياضي.

ومع ذلك، فإن قيمة ”حيازة“ كرة القدم التي يتحكم فيها ويديرها ميغيل أنخيل جيل مارين تستمر في النمو وفقًا للأسعار التي يدفعها المستثمرون.

وعلى الرغم من رؤيته لتخفيف حصته في أتلتيكو مدريد إلى النصف تقريبًا (يحتفظ بـ35% فقط) كان ميغيل أنخيل جيل رجلا ثريًا في قائمة ”فوربس“ الإسبانية منذ العام الماضي، وتقدر قيمة ثروته بـ400 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد يفتح ملف التعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/mz9Wqhn0mJ pic.twitter.com/XxqzFAoexd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 22, 2022

وميغيل أنخيل جيل مارين قدمه والده لإدارة فريق أتلتيكو مدريد لكرة القدم، حيث أصبح جيل مارين الرئيس التنفيذي في عام 1993.

ومنذ عام 2004، بعد وفاة جيسوس جيل (الذي تولى رئاسة أتلتيكو مدريد لمدة 16 عامًا) أصبح ميغيل أنخيل جيل مارين أيضًا مالكًا غالبية الأسهم جنبًا إلى جنب مع إنريكي سيريزو، الذي أصبح رئيسًا للشركة.

وفي آخر 10 سنوات نال أتلتيكو مدريد لقب الدوري الإسباني مرتين، إلى جانب ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، ولقبا في كأس ملك إسبانيا، ولقبا في كأس السوبر الإسباني، وصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين (2014 و2016) لكنه خسرهما أمام ريال مدريد.