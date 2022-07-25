إصابة كريم بنزيما في تدريبات ريال مدريد

تعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد للإصابة خلال تدريبات فريقه، اليوم الإثنين.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن بنزيما أصيب في الجزء الأخير من تدريبات ريال مدريد، علما أنه غاب عن مباراة الفريق أمام برشلونة فجر الأحد في الكلاسيكو الودي.

Benzema is still in pain after taking a hit in Madrid's last training session. @diarioas 🚨🇫🇷 pic.twitter.com/fcbhwQTujI — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) July 25, 2022

وخسر ريال مدريد 0/1 أمام برشلونة سجله الوافد الجديد البرازيلي رافينيا، في الدقيقة 27، في مباراة شهدت مشاركة الوافدين الجديدين الفرنسي أوريلين تشواميني والألماني أنطونيو روديغر.

ومن المقرر أن يلعب مع كلوب أمريكا فجر الخميس، ثم مع يوفنتوس، قبل أن يواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس.

ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني يوم 14 أغسطس بمواجهة ألميريا.

ونال ريال مدريد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي.