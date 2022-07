إصابة كريم بنزيما في تدريبات ريال مدريد

تعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد للإصابة خلال تدريبات فريقه، اليوم الإثنين.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن بنزيما أصيب في الجزء الأخير من تدريبات ريال مدريد، علما أنه غاب عن مباراة الفريق أمام برشلونة فجر الأحد في الكلاسيكو الودي.

Benzema is still in pain after taking a hit in Madrid's last training session. @diarioas 🚨🇫🇷 pic.twitter.com/fcbhwQTujI

