سبورت: لابورتا سيفعل كل شيء من أجل عودة ميسي لبرشلونة في 2023

ألقت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية الضوء على الجهود التي يسعى لبذلها خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة من أجل تنفيذ مهمته في إعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف البلوغرانا، ولكن في صيف 2023، عقب انتهاء عقد ”البرغوث“ مع باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الإثنين: ”لابورتا على استعداد لبذل كل ما هو ممكن من جانبه لتحقيق حلم إعادة ميسي لبرشلونة، إذ يعلم لابورتا أن هناك بعض العقبات بهذا الشأن لكنه مستعد للمحاولة لأن الأمر سيعود بالمنفعة على كل الأطراف“.

وأضاف التقرير: ”الأشخاص القريبون من لابورتا بدأوا في محاولة عقد اجتماعات بين الحين والأخر مع خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، لاستمالته ومعرفة رأيه في الموضوع، ثم محاولة استدراجهما عاطفيًا نظرًا لحبهما للنادي والمدينة، قبل أن يقدم لابورتا على الاتصال مباشرة مع ليونيل ميسي ومن ثم العمل على نقله للبارسا الموسم المقبل“.

#NoticiaSPORT 🔴#FCB🔵🔴 💥 Laporta hará todo lo posible para provocar el regreso de Leo Messi ✍️ Albert Masnou

https://t.co/IOPfzvLegr — Diario SPORT (@sport) July 25, 2022

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2023، وبدأ لابورتا بالفعل يخطط لتلك الخطوة فهو يريد أن يعيد الأرجنتيني للمكان الذي تألق فيه على مدار السنوات الماضية.

لم يظهر البرغوث الأرجنتيني بالمستوى المعهود عنه في باريس سان جيرمان بالموسم الماضي، فهو لم يعتاد على الأجواء في العاصمة الفرنسية.

ويرى لابورتا حاليا أن تقوية صفوف برشلونة بلاعبين مميزين قادرين على إقناع ميسي بالعودة؛ لأنه دائمًا كان يرى حاجة الفريق إلى التدعيم بصفقات مميزة للقدرة والمنافسة على البطولات المختلفة.

بينما سيلعب العامل الاقتصادي دورًا مهمًا للغاية في تلك العودة، خاصة مع راتب ميسي الكبير الذي كان ولا زال يتقاضاه في باريس سان جيرمان حتى الآن والذي يصل إلى 40 مليون يورو.

وكان لابورتا قد قال مؤخرا في تصريحات تلفزيونية: ”أتمنى ألا تنتهي قصة ميسي مع برشلونة، وأعتقد أنه من مسؤوليتنا التأكد من إمكانية إعادته إلى كامب نو من جديد، من أجل أن تكون له نهاية رائعة تليق بما قدمه مع الفريق“.

وأضاف: ”أعتقد أنني كرئيس لبرشلونة وأيضًا على المستوى الشخصي، مدين لميسي“.

😱 “Me siento en deuda con Messi 🇦🇷, su historia en #Barcelona 🇪🇸 no ha terminado”, ✍🏻 Laporta pic.twitter.com/o5eJE6TI5l — Falso Nueve 📻🎙️ (@falsonueve_f9) July 24, 2022

وفي الوقت الحالي لم يقل ميسي أي شيء لأن رغبته هي أن يبدأ الموسم، ويرى ما سيحدث في كأس العالم 2022.

وقاد ميسي برشلونة للتتويج بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و7 مرات في كأس إسبانيا، و8 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي، كما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، قبل أن ينال الجائزة للمرة السابعة مع باريس سان جيرمان.

وسجل ميسي مع برشلونة 670 هدفًا، وصنع 302 في 776 مباراة، وهو الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ برشلونة، وهو الهداف التاريخي للدوري الإسباني، حيث سجل 474 هدفًا، وصنع 216 في 520 مباراة، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.