لابورتا رئيس برشلونة يطالب فرينكي دي يونغ بتقديم توضيحات

طالب خوان لابورتا رئيس برشلونة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ بتقديم توضيحات للنادي الكتالوني.

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، بشأن مستقبل فرينكي دي يونغ: ”دي يونغ لاعبنا، نحن نحبه حقا، تلقينا عروضا للتعاقد معه، لكن لم نقبل أيا منها حتى الآن“.

وأضاف لابورتا: ”نريد التحدث مع فرينكي دي يونغ ومعرفة ما يريده بالتحديد، نحتاج توضيح بعض الجوانب بشأن وضعه“.

وقالت ”موندو ديبورتيفو“ إن إدارة برشلونة ستستدعي فرينكي دي يونغ قريبًا لحسم الأمور التي تتعلق بمستقبله، وأوضحت أن إدارة النادي الكتالوني تريد أن يقبل دي يونغ تخفيض راتبه للاستمرار في الكامب نو.

ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع فرينكي دي يونغ بناء على طلب مدربه الجديد، الهولندي إيريك تين هاغ، الذي عمل مع اللاعب سابقا في أياكس أمستردام الهولندي.

رسائل تشافي

وبحسب ”موندو ديبورتيفو“ فإن تشافي مدرب برشلونة استبعد بعض اللاعبين من التشكيلة الأساسية لفريقه أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الودي، الذي أقيم فجر الأحد، وأبرز المستبعدين كان فرينكي دي يونغ، الذي شارك في الشوط الثاني.

وقالت إن قرار تشافي إشارة إلى رغبة المدرب الشاب في إجبار دي يونغ على الرحيل عن النادي الكتالوني، وأوضحت أن مانشستر يونايتد اتفق مع برشلونة على ضم اللاعب مقابل 85 مليون يورو.

لكن تشافي قال في تصريحات بعد المباراة: ”لست هنا لإرسال رسائل، تحدثت بالفعل مع دي يونغ، وأقدره كثيرا، هو لاعب محوري، ولكن هناك وضع اقتصادي وقانون للعب المالي النظيف“.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن برشلونة لا يزال بحاجة لـ100 مليون يورو، على الأقل، ليتمكن من تسجيل لاعبيه الجدد والامتثال لمتطلبات الدوري الإسباني.

وأوضحت أن برشلونة يمكن أن يحصل على هذا المبلغ من بيع فرينكي دي يونغ ومواطنه ممفيس ديباي، خاصة بعد تعزيز الخط الهجومي للفريق بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي ورافينها.