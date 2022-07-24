أنشيلوتي: افتقدنا كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم أمام برشلونة

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن حزنه لخسارة فريقه في مواجهة الكلاسيكو الودية ضد برشلونة بهدف نظيف، فجر الأحد، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ريال مدريد خسر أولى مبارياته الودية في مواجهة برشلونة، بعدما لعب النادي الملكي دون نجمه وهدافه الأول الفرنسي كريم بنزيما.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد: ”كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم، من الواضح أنه ينقصنا شيء ما في غيابه“.

وأضاف: ”سيطرنا بشكل أكبر على الكرة في الشوط الثاني، وفي الشوط الأول دافعنا جيدًا، ولكن كانت تنقصنا بعض الجودة التي كانت موجودة في الشوط الثاني“.

وعن موعد عودة بنزيما للمشاركة مع الفريق، من أجل الاستعداد لكأس السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت في الـ10 من أغسطس المقبل في فنلندا، كشف أنشيلوتي: ”بنزيما سيلعب أمام أمريكا المكسيكي 45 دقيقة وسيلعب عدد دقائق أكبر في يوم الـ30 عندما سأختبر الفريق الذي سيخوض كأس السوبر، لا يوجد أحد في العالم يمكنه أن يحل محل كريم“.

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (فيديو) https://t.co/3LU7aiHTwS pic.twitter.com/SH643zgw4a — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 24, 2022

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن المباراة، موضحا: ”أنها مباراة جيدة، حاولت الدفع باللاعبين الجدد حتى يتأقلموا على أسلوب الفريق، كانت مباراة متكافئة وجيدة أمام خصم قوي للغاية“.

وعن الدفع بأنطونيو روديغر في مركز الظهير الأيسر، أوضح: ”أعجبني كثيرًا في مركز الظهير، لست مجنونًا، وأدرك أن هذا ليس مركزه ولكنه ذكي للغاية، يمكنه اللعب في هذا المركز ويتناوب مع ألابا (في مركز قلب الدفاع)، ألابا سيلعب في مركز الظهير الأيسر عند الحاجة فقط“.

وعلق أنشيلوتي أيضًا على أداء البلجيكي إيدن هازارد الذي لعب أول ”كلاسيكو“ له رغم أنه انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019، قائلا: ”يمكنه اللعب في الكثير من المراكز وعليه أن يتأقلم أيضًا على مركز رأس الحربة الوهمي، إنه في حاجة لدقائق لعب ليتحسن وضعه“.