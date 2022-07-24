مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. صافرات استهجان ضد بيكيه والجماهير تهتف باسم شاكيرا (فيديو)

كشفت صحيفة ”آس“ أن جيرارد بيكيه، قائد نادي برشلونة، تلقى صافرات استهجان كثيرة من الجماهير في الملعب خلال مواجهة ريال مدريد، في الكلاسيكو الودي الذي أقيم بين الفريقين، في لاس فيغاس، فجر الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصافرات جاءت بسبب ميل الجماهير اللاتينية نحو المطربة الكولومبية شاكيرا، بعد انفصالها عن بيكيه مؤخرا.

وسُمع صوت المشجعين في الملعب وهم يرددون ”شاكيرا شاكيرا“ في كل مرة يلمس فيها بيكيه الكرة.

وقال جوردي ألبا، نجم برشلونة، تعليقا على صافرات الاستهجان ضد بيكيه، عقب الكلاسيكو: ”لا أعرف لماذا هذه الصافرات، لكني أعتقد أن جيرارد لا يهتم لذلك، صفر اكتراث، أعتقد أنه يتحمس مع الصافرات وهو معتاد على ذلك، لا أعتقد أنه لن ينام بسببها“.

وحقق برشلونة فوزًا بهدف نظيف على نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو الذي جمع بينهما على ملعب أليفانت في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.

وفي الدقيقة 26، سجل رافينيا هدف المباراة الوحيد بصاروخية بقدمه اليمنى سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا الذي لم يتمكن من التعامل معها.

En algo coincide la afición latina del Real Madrid y del Barcelona… ¡A Shakira se le respalda! 😜 Abucheos y gritos de "Shakira" para Piqué de ambas aficiones pic.twitter.com/V7KCwIxrtA — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) July 24, 2022

El público no perdona los cachos de Piqué a Shakira Gerard Piqué tocaba el balón y era abucheado por todo el público que asistió a estadio en Las Vegas para ver el partido entre Barcelona FC y Real Madrid "Shakira, Shakira, Shakira", gritaban en apoyo a la cantante colombiana pic.twitter.com/AsMv19skVE — Gabriel Ramos (@periodistagabo) July 24, 2022

وقبل شهر تحديدا، أعلن بيكيه انفصاله عن المغنية الكولومبية، بعد علاقة طويلة دامت 12 عاما، بينما ظهرت أنباء عن خيانته لها وارتباطه بعلاقة مع فتاة أخرى.

ومن المرجح أن يذهب كل من جيرارد بيكيه وشاكيرا إلى ساحات المحاكم من أجل حسم قضية حضانة طفليهما، بعد أن تم الإعلان عن انفصالهما مؤخرًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“ مؤخرا فإن المعركة تطلبت أن يستدعي بيكيه خبراء أحد مكاتب المحاماة للتعامل مع الأمر، في حين أن شاكيرا لديها المحامية بيلار ماني التي تقاتل لجلب حقوق المغنية الكولومبية.

ويتعين على شاكيرا وبيكيه في الوقت الراهن تقرير ما إذا كانا سيحلان الأمر وديًا، أم سيقبلان التصعيد إلى ساحات المحاكم حيث يلتقيان وجهًا لوجه هذه المرة.

كانت العلاقة بين الثنائي بيكيه وشاكيرا قد بدأت في 2010، حين التقيا على هامش الأغنية الدعائية لكأس العالم 2010 ”واكا واكا“ التي كان يجري تصويرها قبل البطولة.

هذه العلاقة التي استمرت 12 عامًا تفككت لأسباب لا يبدو أن الطرفين مستعدان لطرحها على وسائل الإعلام، إذ طلبا احترام ”مساحتهما الشخصية“ لدى إعلان الانفصال في الرابع من يونيو الماضي.