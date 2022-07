مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. صافرات استهجان ضد بيكيه والجماهير تهتف باسم شاكيرا (فيديو)

كشفت صحيفة ”آس“ أن جيرارد بيكيه، قائد نادي برشلونة، تلقى صافرات استهجان كثيرة من الجماهير في الملعب خلال مواجهة ريال مدريد، في الكلاسيكو الودي الذي أقيم بين الفريقين، في لاس فيغاس، فجر الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصافرات جاءت بسبب ميل الجماهير اللاتينية نحو المطربة الكولومبية شاكيرا، بعد انفصالها عن بيكيه مؤخرا.

وسُمع صوت المشجعين في الملعب وهم يرددون ”شاكيرا شاكيرا“ في كل مرة يلمس فيها بيكيه الكرة.

The one thing #Barcelona and #RealMadrid can agree on. Don’t cheat on #Shakira pic.twitter.com/gtStaU8ukK

— Citadel Sports Group (@CitadelSportsLV) July 24, 2022