مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. اشتباك بين اللاعبين بعد تدخلات قوية (فيديو)

رغم أنها كانت ودية، ولكن لم يخلْ الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي أقيم في لاس فيغاس، فجر اليوم الأحد، من الاشتباكات بين اللاعبين المعتادة في مثل هذه المواجهات.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اشتباكا قويا بالأيدي بين اللاعبين، مع الدقيقة 42، وجاء بعد تدخل قوي على فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الذي تلاعب بمدافعي برشلونة، ليتدخل عليه بوسكيتس أولا ثم أوقفه جوردي ألبا، لينفعل لاعبو الميرنغي، ويحاول رودريغو الاشتباك مع بوسكيتس لتشتعل الأجواء ويتدخل لاعبو الفريقين وحكم المباراة للتهدئة وإشهار البطاقات الصفراء.

Things are heating up in El Clásico! 👀 pic.twitter.com/sAO84GvCvV — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 24, 2022

وقاد البرازيلي رافينيا برشلونة لتحقيق فوز ودي بهدف نظيف على نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو الذي جمع بينهما على ملعب أليفانت في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.

شوط المباراة الأول كان لصالح البلوغرانا بامتياز، باستثناء تسديدة واحدة فقط للملكي عن طريق فيدي فالفيردي أنقذها القائم الأيمن للحارس مارك أندريه تير شتيغن.

والدقيقة 26، سجل رافينيا هدف المباراة الوحيد بصاروخية بقدمه اليمنى سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا الذي لم يتمكن من التعامل معها.

وبدأ الشوط الثاني بتغييرات عديدة، إذ خرج ليفاندوفسكي وفاتي وكريستنسن وجوردي ألبا وغافي، ودخل الخماسي، ديمبلي وأوباميانغ، وفرانك كيسي، وبالدي ودي يونغ.

وفي ريال مدريد، خرج هازارد وكامافينغا وتشواميني وروديجر وفالفيردي وألابا، ليدخل ناتشو وميندي، وكروس وكاسيميرو ومودريتش وماركو أسينسيو.

Ganar el Clásico siempre es especial ✅ pic.twitter.com/Wb6SKwxEl9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 24, 2022

الدقيقة 58 كانت أقرب فرص ريال مدريد ولكن ماركو أسينسيو أهدرها بغرابة شديدة من داخل منطقة الجزاء، ليفوّت على فريقه فرصة التعادل.

وبعد 10 دقائق، تألق كورتوا أمام فرانك كيسي وأنقذ فرصة الهدف الثاني لبرشلونة.

وحاول ريال مدريد خلال الـ10 دقائق الأخيرة، ولكن دفاعات برشلونة كانت بالمرصاد لكل محاولات النادي الملكي.

الدقيقة 86 كورتوا واصل التألق وبطريقة رائعة معتادة للحارس البلجيكي وتصدى لهدف محقق أمام الفرنسي عثمان ديمبلي وأبعد الكرة إلى ركنية.