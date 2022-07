مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. اشتباك بين اللاعبين بعد تدخلات قوية (فيديو)

رغم أنها كانت ودية، ولكن لم يخلْ الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي أقيم في لاس فيغاس، فجر اليوم الأحد، من الاشتباكات بين اللاعبين المعتادة في مثل هذه المواجهات.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اشتباكا قويا بالأيدي بين اللاعبين، مع الدقيقة 42، وجاء بعد تدخل قوي على فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الذي تلاعب بمدافعي برشلونة، ليتدخل عليه بوسكيتس أولا ثم أوقفه جوردي ألبا، لينفعل لاعبو الميرنغي، ويحاول رودريغو الاشتباك مع بوسكيتس لتشتعل الأجواء ويتدخل لاعبو الفريقين وحكم المباراة للتهدئة وإشهار البطاقات الصفراء.

Things are heating up in El Clásico! 👀 pic.twitter.com/sAO84GvCvV

