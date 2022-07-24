أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

اقتنص برشلونة فوزا وديا بنتيجة (1-0) على غريمه التقليدي ريال مدريد، فجر اليوم الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، على ملعب ”كشمان فيلد“ بولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل لبرشلونة البرازيلي رافينيا في الدقيقة 27.

وشهدت الدقيقة 18 أول تهديد حقيقي من ريال مدريد، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من قدم فيدي فالفيردي لاعب الميرنجي، ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى تير شتيغن حارس برشلونة.

وسدد روديجر مدافع ريال مدريد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى تير شتيغن في الدقيقة 26.

ونجح رافينيا الوافد الجديد لبرشلونة، في تسجيل الهدف الافتتاحي في اللقاء، بالدقيقة 27، إذ تلقى تمريرة بالخطأ من ميليتاو مدافع ريال مدريد على حدود منطقة الجزاء، وسدد بقوة أقصى يسار الحارس تيبو كورتوا.

😎 روعة روعة روعة 💙❤️ pic.twitter.com/BhbGnfohyV — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 24, 2022

واستمرت المحاولات من كلا الفريقين، لكن دون أي خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أهدر ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد، فرصة تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 59، حيث تبادل الكرة مع زميله لوكاس فاسكيز، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية داخل المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى تير شتيغن.

وتألق تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لتسديدة أرضية قوية من فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة، داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بهدف نظيف قبل أن يواجه يوفنتوس الأربعاء المقبل، بينما ريال مدريد يلاقي كلوب أمريكا في نفس اليوم.