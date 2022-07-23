التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو لاس فيغاس

يصطدم فريق برشلونة بنظيره ريال مدريد، مساء اليوم السبت، في كلاسيكو ودي على ملعب ”كشمان فيلد“ في مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم الجديد.

ويخوض برشلونة الكلاسيكو المرتقب، يليها مواجهة يوفنتوس في 26 يوليو في دالاس، ويختتم تحضيراته بلقاء نيويورك ريد بولز في 30 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة، صباح يوم الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

وأعلنت قناة الرابعة الرياضية العراقية حصولها على حقوق البث الحصري للمباراة على مستوى العراق والشرق الأوسط.

ولم يخض ريال مدريد أي مباريات ودية هذا الصيف حتى الآن، بينما فاز برشلونة على إنتر ميامي الأمريكي بستة أهداف دون رد قبل أيام.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة https://t.co/4uUE0WCcPX pic.twitter.com/mClx6F1Bx4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2022

ويستهل ريال مدريد مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإسباني بمواجهة ألميريا يوم 14 أغسطس المقبل، بينما يلتقي برشلونة مع رايو فاليكانو يوم 13 أغسطس.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين في مارس الماضي، حيث فاز برشلونة 4/0 على ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني، ومن المقرر أن يلتقيا مجددا في أكتوبر ومارس المقبلين في الليغا.

واكتفى ريال مدريد بالتعاقد مع أوريلين تشواميني من موناكو، وأنطونيو روديغر في صفقة انتقال حر.

في حين تعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، ورافينها من ليدز يونايتد، وجدد عقد عثمان ديمبلي، وتعاقد مع أندرياس كريستينسن وفرانك كيسي في صفقتين حرتين، وتخلص من آداما تراوري، وفرانسيسكو ترينكاو، وكليمونت لينغليت، ولوك دي يونغ، واستعاد ميراليم بيانيتش.

وخرج برشلونة خالي الوفاض الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني في الليغا، وودع من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ومن ربع النهائي في الدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.

في حين نال ريال مدريد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: ديست، أرواخو، كريستنسن، ألبا.

خط الوسط: غافي، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، أوباميانغ، عثمان ديمبلي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: تشواميني، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: رودريغو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.