القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

يستعد برشلونة وريال مدريد لمواجهة جديدة بينهما وهذه المباراة في الولايات المتحدة في كلاسيكو مرتقب.

وتقام المباراة يوم الأحد، الساعة 06:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 05:00 بتوقيت القاهرة.

ليفاندوفسكي: تواجدي مع برشلونة يمثل تحديًا جديدًا لي https://t.co/YR8RtWmZH9 pic.twitter.com/4HkdhMyMfv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 20, 2022

وتنقل المباراة على القناة الرابعة العراقية، التي أعلنت نقل الكلاسيكو الودي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن داني كارفاخال لم يشارك في مران ريال مدريد أمس الجمعة لخضوعه للعلاج بعد تلقيه ضربة في الكاحل خلال تدريبات الخميس.

في حين اكتفى الفرنسي فيرلان ميندي بالتدرب داخل الصالة الرياضية، لمعاناته من مشكلة مزمنة تجعله يرتدي ضمادة بشكل دائم، وأشارت الصحيفة لاحتمالية جاهزية ميندي للمشاركة في الكلاسيكو.

وتعرض إدين هازارد لإصابة أمس الجمعة بعد تدخل من الوافد الجديد، الألماني أنطونيو روديغر.

برشلونة يبيع 15% إضافية من حقوق البث التليفزيوني لمباريات الدوري الإسباني https://t.co/JZZ0yZIrUc pic.twitter.com/xNlCNQRrti — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 22, 2022

وكانت آخر مباراة بين الفريقين في مارس الماضي فاز حيث برشلونة 4/0 على ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقيا مجددا في أكتوبر ومارس المقبلين في الليغا.

واكتفى ريال مدريد بالتعاقد مع أوريلين تشواميني من موناكو، وأنطونيو روديغر في صفقة انتقال حر.

في حين تعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، ورافينها من ليدز يونايتد، وجدد عقد عثمان ديمبلي، وتعاقد مع أندرياس كريستينسن وفرانك كيسي في صفقتين حرتين، وتخلص من آداما تراوري، وفرانسيسكو ترينكاو، وكليمونت لينغليت، ولوك دي يونغ، واستعاد ميراليم بيانيتش.

ماركا: كريستيانو رونالدو لن يلعب مجددا بقميص ريال مدريد https://t.co/NdDnlns0xW pic.twitter.com/0VDeDeGvJN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 21, 2022

وخرج برشلونة خالي الوفاض الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني في الليغا، وودع من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ومن ربع النهائي في الدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.

في حين نال ريال مدريد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الليغا بمواجهة ألميريا يوم 14 يوليو، في حين يلعب برشلونة مع رايو فاليكانو يوم 13 يوليو.