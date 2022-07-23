جيرارد روميرو: برشلونة حسم صفقة كوندي بنسبة 99%

قال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو إن برشلونة حسم صفقة المدافع الفرنسي جوليس كوندي لاعب إشبيلية بنسبة 99%.

وكتب جيرارد روميرو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”هذا الصباح توصل برشلونة وإشبيلية إلى مبدأ اتفاق يخص جوليس كوندي، تم إغلاق العملية بنسبة 99٪“.

🚨NOTICIA @JijantesFC Esta madrugada el Barça y el Sevilla han llegado a un principio de ACUERDO por Jules Kounde. Operación cerrada en un 99%, salvo cataclismo en las próximas horas el central del Sevilla será culer#JulesKoundeSeráCuler pic.twitter.com/MMBrvV4lRZ — Gerard Romero (@gerardromero) July 23, 2022

وأضاف: ”باستثناء حدوث كارثة في الساعات القليلة المقبلة، سيكون قلب دفاع إشبيلية برشلونيا“.

ويأتي كشف روميرو رغم أن خوان لابورتا رئيس برشلونة قال إن كوندي وقع لتشيلسي، عندما سأله أحد المشجعين عن الصفقة.

برشلونة لم يستسلم

من جهتها قالت صحيفة ”سبورت“ إن كوندي يريد اللعب في برشلونة، ولهذا فإنه يحاول رفض اتفاق ناديه إشبيلية مع تشيلسي بشأن انتقاله إلى ستامفورد بريدج.

تهور رهيب من كوندي يكلفه بطاقة حمراء 🟥#اشبيليه_برشلونة #برشلونة

pic.twitter.com/dYuJtVluHg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 21, 2021

لكنها أوضحت أن المشكلة تتمثل في أن برشلونة لم يقدم حتى الآن أي عرض رسمي لإشبيلية، وأكدن أن أولوية الانتقال لبرشلونة لكن في حال عدم تحرك برشلونة فإن اللاعب كوندي لا يستطيع وقف عملية انتقاله إلى تشيلسي.

وبالنسبة لتشافي مدرب برشلونة فإن كوندي هو الخيار الأول له، وتعمل إدارة النادي على تلبية طلبات المدرب الشاب كما فعلت بضم روبرت ليفاندوفسكي ورافينها.

وانتقل كوندي، البالغ من العمر 23 عاما، من بوردو إلى إشبيلية مقابل 25 مليون يورو صيف عام 2019، وشارك مع النادي الأندلسي في 133 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 3، علما أنه لعب 70 مباراة مع بوردو سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا.

ولعب كوندي 11 مباراة مع منتخب فرنسا، ونال معه لقب دوري الأمم الأوروبية 2021، علما أنه نال مع إشبيلية لقب الدوري الأوروبي موسم 2019/2020.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، ورافينها من ليدز يونايتد، وجدد عقد عثمان ديمبلي، وتعاقد مع أندرياس كريستينسن وفرانك كيسي في صفقتين حرتين، وتخلص من آداما تراوري، وفرانسيسكو ترينكاو، وكليمونت لينغليت، ولوك دي يونغ، واستعاد ميراليم بيانيتش.

وتغلب برشلونة 6/0 على إنتر ميامي قبل أيام في مباراة ودية، ومن المقرر أن يلعب النادي الكتالوني فجر الأحد مع ريال مدريد في مباراة ودية، ثم مع يوفنتوس ونيويورك ريد بولز وروما وبوماس أونام.

ويفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة رايو فاليكانو يوم 13 أغسطس.