روديغير يتسبب في إصابة جديدة لهازارد (فيديو)

نشرت صحيفة AS الإسبانية مقطع فيديو يصرخ خلالها الدولي البلجيكي إيدين هازارد ويسقط على الأرض بعد التحام مع زميله الألماني أنطونيو روديغير الوافد الجديد على ريال مدريد بطل أوروبا، مما يشير إلى استمرار معاناة نجم تشيلسي السابق مع الإصابات.

وظهر هازارد في الفيديو يسقط على الأرض ويصرخ ويمسك بكاحله ، وذلك بعد سقوط قلب الدفاع الألماني على الأرض إثر سيره على الكرة وتعثره ليصطدم بكاحل هازارد خلال حصة تدريبية للنادي الملكي في معسكره الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد سئم من أزمة إصابةن هازارد ومستواه السيئ ، وهو الآن جاهز للاستماع إلى عروض بيع الجناح البلجيكي هذا الصيف.

🫣 Rüdiger pisa el balón y el tobillo de Hazard aparece por ahí. Menos mal… ¡Qué susto! pic.twitter.com/8jQsbfNBNu — Madrid Sports (@MadridSports_) July 22, 2022

وتعاقد ريال مدريد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من تشيلسي الإنجليزي مقابل 102 مليون يورو في عام 2019 ، لكن هازارد كافح لتكرار أفضل مستوياته مع بطل إسبانيا وأوروبا لكنه لم ينجح منذ ثلاث سنوات.

ووضع ريال مدريد الآن مبلغ 50 مليون يورو مقابل بيع هازارد حيث يريدون استرداد بعض ما تم إنفاقه على التعاقد معه وكذلك التخلص من راتبه الضخم البالغ تسعة ملايين يورو وفقًا لتقرير ”فوتبول إسبانيا“.

وتشيلسي وميلان وجاره إنتر ميلان بين بعض الأندية الكبرى التي ترددت شائعات عن اهتمامها بالتعاقد معهازارد هذا الصيف حيث يحاولون تعزيز فرقهم.

وإذا نجح ريال مدريد في التخلص من هازارد ، فسوف ينضم إلى أمثال غاريث بيل ولوكا يوفيتش وإيسكو ومارسيلو المغادرين عن بطل الليغا وأوروبا.

لكن في الوقت يرفض هازارد الرحيل عن ريال مدريد وعازم على إثبات قدراته ولا يسعى للابتعاد عن بطل إسبانيا هذا الصيف. ووفقًا لـ ESPN ، كشف هازارد أن هدفه الوحيد هو تعويض الوقت الضائع مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل بعد معاناته من الإصابات في المواسم السابقة.

وخاض هازارد 66 مباراة فقط وسجل 6 أهداف منذ انضمامه إلى ريال مدريد من تشيلسي في عام 2019، بينما يؤكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي أنه سيعتمد على الدولي البلجيكي في مركز مختلف.

ولم يرتق اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بعد إلى الاسم الذي بناه لنفسه خلال فترة رائعة استمرت سبع سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع البلوز.