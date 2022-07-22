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رياضة

برشلونة يبيع 15% إضافية من حقوق البث التليفزيوني لمباريات الدوري الإسباني
تاريخ النشر: 22 يوليو 2022 14:42 GMT
تاريخ التحديث: 22 يوليو 2022 16:10 GMT

برشلونة يبيع 15% إضافية من حقوق البث التليفزيوني لمباريات الدوري الإسباني

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، رسميا بيع 15% إضافية من حقوق البث التليفزيوني لمباريات الفريق في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى شركة الاستثمار العالمية

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، رسميا بيع 15% إضافية من حقوق البث التليفزيوني لمباريات الفريق في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى شركة الاستثمار العالمية ”سيكس ستريت“.

وكان برشلونة قد أعلن في يونيو الماضي بيع 10% من حقوق البث التليفزيوني إلى ”سيكس ستريت“.

وحصلت ”سيكس ستريت“ على 25% من حقوق البث التليفزيوني لمباريات برشلونة لمدة 25 عاما، مع زيادة استثماراتها في النادي الكتالوني.

وقال رئيس النادي، خوان لابورتا، في بيان: ”نواصل إستراتيجيتنا، ونحن سعداء باستكمال هذه الاتفاقية الإضافية مع سيكس ستريت، التي تمدنا بزيادة مجدية في قوة رأس المال“.

وأضاف: ”ارتبطنا نحن وسيكس سترين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتعاونا في ظل مفاهيم مشتركة فيما يخص أهداف مؤسستنا ونتطلع لشراكة طويلة الأمد“.

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