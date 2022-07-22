برشلونة يبيع 15% إضافية من حقوق البث التليفزيوني لمباريات الدوري الإسباني

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، رسميا بيع 15% إضافية من حقوق البث التليفزيوني لمباريات الفريق في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى شركة الاستثمار العالمية ”سيكس ستريت“.

وكان برشلونة قد أعلن في يونيو الماضي بيع 10% من حقوق البث التليفزيوني إلى ”سيكس ستريت“.

وحصلت ”سيكس ستريت“ على 25% من حقوق البث التليفزيوني لمباريات برشلونة لمدة 25 عاما، مع زيادة استثماراتها في النادي الكتالوني.

وقال رئيس النادي، خوان لابورتا، في بيان: ”نواصل إستراتيجيتنا، ونحن سعداء باستكمال هذه الاتفاقية الإضافية مع سيكس ستريت، التي تمدنا بزيادة مجدية في قوة رأس المال“.

وأضاف: ”ارتبطنا نحن وسيكس سترين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتعاونا في ظل مفاهيم مشتركة فيما يخص أهداف مؤسستنا ونتطلع لشراكة طويلة الأمد“.