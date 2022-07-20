ليفاندوفسكي: تواجدي مع برشلونة يمثل تحديًا جديدًا لي

يستمتع روبرت ليفاندوفسكي المنضم لبرشلونة بخوض غمار تحدٍ جديدٍ بعد انضمامه للنادي القطالوني، وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إنه مستعد للعب في مباراته المقبلة ضمن فترة الاستعداد للموسم الجديد أمام الغريم ريال مدريد في الولايات المتحدة.

وقال ليفاندوفسكي ”أنا سعيد للغاية، إنه تحدٍ جديدٍ بالنسبة لي أيضًا لأنني أعرف أنه في كرة القدم يجب أن تكون نهمًا دومًا، وسأظل نهمًا من أجل تعزيز عقليتي، ومن أجل الفوز بالمباريات وإحراز الأهداف، ومستعد لأن أكون جزءًا من الفريق وفي الجلسة التدريبية المقبلة، وسأكون على أرض الملعب، ومستعد للعب في المباراة المقبلة“.

وقال ليفاندوفسكي، الذي حدد برشلونة شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 500 مليون يورو، إنه يرى إمكانات هائلة في فريقه الجديد على الرغم من أنه يدرك أن عليهم القيام بما يجب للعودة إلى القمة في إسبانيا.

وأضاف: ”أنا مستعد لأن أكون جزءًا من هذا النادي الكبير الذي يتمتع بتاريخ مذهل“.

The words of Robert Lewandowski: pic.twitter.com/hoZh9LwaAT — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2022

وتم تقديم المهاجم البولندي ليفاندوفسكي كلاعب جديد في برشلونة في ميامي بولاية فلوريدا، اليوم الأربعاء، بعد يوم من انضمامه إليه قادمًا من بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني في صفقة تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

ويقوم برشلونة بجولة في الولايات المتحدة كجزء من استعداداته للموسم الجديد، وسيواجه ريال بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني، يوم السبت، على استاد اليجانت في لاس فيجاس.

وحل برشلونة في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الاسباني، الموسم الماضي، متأخرًا بفارق 13 نقطة عن ريال البطل.