حرف "W" يتسبب في إيقاف بيع قميص ليفاندوفسكي الجديد مع برشلونة

تسبب قميص البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد في أزمة طريفة داخل متاجر الفريق الكتالوني، خاصة المتجر الرئيسي داخل ملعب ”كامب نو“ بسبب حرف ”W“.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن هناك طلبات كثيرة على شراء قميص ليفاندوفسكي بعد الإعلان عن انضمامه رسميًا إلى فريق برشلونة ما تسبب في نفاد حرف ”W“

وسيعمل نادي برشلونة على حل هذه المشكلة سريعا، غدا الخميس، حتى تعاد طباعة قمصان ليفاندوفسكي خاصة في المتجر الرئيسي بملعب ”كامب نو“.

برشلونة يُكمل إجراءات ضم ليفاندوفسكي https://t.co/5gGOVwQLbx pic.twitter.com/BDVsclSNgT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 19, 2022

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء استكمال إجراءات ضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ في صفقة ستصل إلى 50 مليون يورو (51.14 مليون دولار).

وتعاقد نادي برشلونة، يوم السبت الماضي، مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد توصله لاتفاق نهائي مع بايرن ميونخ الألماني، ليصبح لاعبًا رسميًا في البلوغرانا.

ولم يظهر نجم بايرن ميونخ الألماني سابقًا، في تدريب برشلونة، اليوم الثلاثاء، على ملعب DRV PNK في ميامي، ونفس الحال للاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، الذي حصل على إذن من النادي للسفر لمدينة نيس الفرنسي لاستقبال مولوده الجديد، وسيلتحق مجددًا بالفريق، الخميس المقبل.

وسيحصل بايرن على 45 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين كمكافآت.

وخضع اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، للكشف الطبي في أمريكا حيث يخوض برشلونة جولة هناك.

وأحرز المهاجم البولندي 344 هدفًا في 375 مباراة مع بايرن، ونال لقب الدوري في كل المواسم منذ انضمامه قادمًا من بروسيا دورتموند في 2014، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

وليفاندوفسكي رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي، وأندرياس كريستنسين، ورافينيا من ميلان، وتشيلسي، وليدز.

ووفقًا لشبكة ”سكاي“، فإن بايرن ميونخ سيحصل على 45 مليون يورو كرسوم ثابتة لانتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة، إضافة إلى 5 ملايين يورو كدفعات إضافية محتملة.