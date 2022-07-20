رافينيا بعد تألقه في مباراة برشلونة وإنتر ميامي: أعتقد أننا أفضل حاليا من ريال مدريد

تألق الوافد الجديد رافينيا ليسجل هدفا ويصنع هدفين في مشاركته الأولى مع برشلونة ليسحق العملاق الإسباني مضيفه إنتر ميامي (6-صفر)، فجر اليوم الأربعاء، في مباراة ودية ضمن جولة خارجية استعدادا للموسم الجديد.

ولا يزال الوافد الجديد الآخر البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينتظر المشاركة مع برشلونة بعد انتقاله من بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو (51 مليون دولار).

وقاد المهاجم البرازيلي رافينيا البالغ عمره 25 عاما، فريق المدرب تشافي هرنانديز لفوز سهل على إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم والذي يملكه الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وصنع رافينيا، المنتقل حديثا من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو، الهدف الأول لبيير-إيمريك أوباميانغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الـ19 وضاعف اللاعب البرازيلي الغلة بعد ست دقائق أخرى بهدف رائع بالقدم اليسرى.

وسجل الإسباني الواعد أنسو فاتي، الذي بدأ يستعيد مستواه تدريجيا بعد غياب طويل بسبب سلسلة من الإصابات، الهدف الثالث لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة أخرى من رافينيا.

ودخل برشلونة الشوط الثاني بتشكيلة مختلفة تماما لكنه واصل الهيمنة وسجل ثلاثة أهداف أخرى عبر غابي وممفيس ديباي وعثمان ديمبلي.

أهداف مباراة برشلونة وإنتر ميامي الودية (فيديو) https://t.co/nJ3VSAmRry pic.twitter.com/bQDYVamvw0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 20, 2022

وكانت هذه أول مباراة ضمن أربع مواجهات سيخوضها برشلونة في جولته الخارجية بالولايات المتحدة والتي ستتواصل بمواجهة غريمه ريال مدريد في لاس فيغاس، يوم السبت.

وقال رافينيا للصحفيين ”أعتقد أننا أفضل حاليا من ريال مدريد.

”السعادة لا تسعني بتسجيل أول أهدافي مع برشلونة وبهذه النتيجة الكبيرة في مشاركتي الأولى. أتمنى مواصلة اللعب بهذا الأداء.

”بالطبع أرغب في هز الشباك أمام ريال مدريد يوم السبت. تسجيل الأهداف يزيد ثقتك بنفسك دائما خاصة إذا تحقق ذلك أمام منافس بحجم ريال مدريد“.

لم ينتظر كثيرًا.. أول أهداف رافينيا مع نادي برشلونة، في مرمى إنتر ميامي.#برشلونة_انتر_ميامي pic.twitter.com/4ZBglfyTYf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 20, 2022

وكانت صحيفة ”سبورت“ ذكرت سابقا أن النجم البرازيلي رونالدينيو قد نصح مواطنه رافينيا بالانتقال إلى برشلونة وبذل كل ما في وسعه حتى لا يفوته قطار اللعب مع النادي الكتالوني.

رونالدينيو لديه علاقة صداقة قوية مع والد رافينيا كذلك لأكثر من ثلاثة عقود ونجح في إقناعهما بجانب وكيل اللاعب البرازيلي وهو نجم البرتغال السابق، ديكو، حتى وقع على عقوده الرسمية.

وكان رونالدينيو مثلا أعلى لرافينيا كما تؤكد صحيفة ”سبورت“ خلال فترة طفولته، وكان يحلم اللاعب بارتداء قميص برشلونة منذ أن حصل الفريق الكتالوني على لقب دوري أبطال أوروبا عام 2006.