أهداف مباراة برشلونة وإنتر ميامي الودية (فيديو)

حقق برشلونة فوزا كاسحا على نظيره إنتر ميامي، بنتيجة (6-0)، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، فجر يوم الأربعاء، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم المقبل للدوري الإسباني.

واستضاف ملعب ”ريكاردو سيلفا“ في الولايات المتحدة الأمريكية مباراة الفريقين الودية.

وتقدم برشلونة في النتيجة عن طريق مهاجمه الغابوني أوباميانغ في الدقيقة 19، قبل أن يُضيف الوافد الجديد رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 25.

قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، نجح المهاجم الإسباني أنسو فاتي في تسجيل الهدف الثالث للبلوغرانا.

وفي الشوط الثاني، سجل غافي، الهدف الرابع في الدقيقة 55، قبل أن يتناوب كل من ممفيس ديباي وعثمان ديمبلي على تسجيل الهدفين الخامس والسادس على التوالي في الدقيقتين 69 و70.

وساهم البرازيلي رافينيا بقوة في نتيجة المباراة، إذ سجل هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين لرفاقه.

وكان برشلونة قد تعادل في مباراته الودية الأولى مع أولوت بهدف لمثله يوم الأربعاء الماضي.

ويلتقي برشلونة مع نظيره ريال مدريد، صباح يوم الأحد المقبل، قبل ملاقاة يوفنتوس يوم 27 يوليو، ثم ريد بولز يوم 31 من الشهر نفسه، في إطار المباريات الودية.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق برشلونة في تلك المباراة تواجد 3 صفقات جديدة، وهم أندرياس كريستنسن، وفرانك كيسي، ورافينها، بينما غاب البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن القائمة.

وكان برشلونة أعلن أمس استكمال إجراءات ضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ في صفقة ستصل إلى 50 مليون يورو (51.14 مليون دولار).

وتعاقد نادي برشلونة، يوم السبت الماضي، مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد توصله لاتفاق نهائي مع بايرن ميونخ الألماني، ليصبح لاعبًا رسميًا في البلوغرانا.

ولم يظهر نجم بايرن ميونخ الألماني سابقًا، في تدريب برشلونة، يوم الثلاثاء، على ملعب DRV PNK في ميامي، ونفس الحال للاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، الذي حصل على إذن من النادي للسفر لمدينة نيس الفرنسية لاستقبال مولوده الجديد، وسيلتحق مجددًا بالفريق، الخميس المقبل.

لم ينتظر كثيرًا.. أول أهداف رافينيا مع نادي برشلونة، في مرمى إنتر ميامي.#برشلونة_انتر_ميامي pic.twitter.com/4ZBglfyTYf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 20, 2022

وغاب أيضًا المدرب تشافي هرنانديز عن الفريق، لعدم حصوله بعد على تصريح لدخول الأراضي الأمريكية، بسبب مشاكل إدارية خاصة بجواز سفره، حيث سيقود شقيقه ومساعده أوسكار هرنانديز تدريبات الفريق لحين وصول تشافي.

وقال برشلونة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن ليفاندوفسكي سيوقع عقدًا لأربعة مواسم مع وجود شرط جزائي مقابل 500 مليون يورو.

وأحرز المهاجم البولندي 344 هدفًا في 375 مباراة مع بايرن، ونال لقب الدوري في كل المواسم منذ انضمامه قادمًا من بروسيا دورتموند في 2014، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

وليفاندوفسكي رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي، وأندرياس كريستنسين، ورافينيا من ميلان، وتشيلسي، وليدز.

ووفقًا لشبكة ”سكاي“، فإن بايرن ميونخ سيحصل على 45 مليون يورو كرسوم ثابتة لانتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كدفعات إضافية محتملة.