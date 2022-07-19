برشلونة يستكمل إجراءات ضم ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم استكمال إجراءات ضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ في صفقة ستصل إلى 50 مليون يورو (51.14 مليون دولار).

وتعاقد نادي برشلونة، يوم السبت الماضي، مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد توصله لاتفاق نهائي مع بايرن ميونخ الألماني، ليصبح لاعبًا رسميًا في البلوغرانا.

ولم يظهر نجم بايرن ميونخ الألماني سابقًا، في تدريب برشلونة، اليوم الثلاثاء، على ملعب DRV PNK في ميامي، ونفس الحال للاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، الذي حصل على إذن من النادي للسفر لمدينة نيس الفرنسي لاستقبال مولوده الجديد، وسيلتحق مجددًا بالفريق، الخميس المقبل.

وغاب أيضًا المدرب تشافي هرنانديز عن الفريق، لعدم حصوله بعد على تصريح لدخول الأراضي الأمريكي، بسبب مشاكل إدارية خاصة بجواز سفره، حيث سيقود شقيقه ومساعده أوسكار هرنانديز تدريبات الفريق لحين وصول تشافي.

وقال برشلونة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن ليفاندوفسكي سيوقع عقدًا لأربعة مواسم مع وجود شرط جزائي مقابل 500 مليون يورو.

Welcome to the Club! 💙❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022

وسيحصل بايرن على 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمكافآت.

وخضع اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، للكشف الطبي في أمريكا حيث يخوض برشلونة جولة هناك.

وأحرز المهاجم البولندي 344 هدفًا في 375 مباراة مع بايرن، ونال لقب الدوري في كل المواسم منذ انضمامه قادمًا من بروسيا دورتموند في 2014، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

وليفاندوفسكي رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي، وأندرياس كريستنسين، ورافينيا من ميلان، وتشيلسي، وليدز.

ووفقًا لشبكة ”سكاي“، فإن بايرن ميونخ سيحصل على 45 مليون يورو كرسوم ثابتة لانتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كدفعات إضافية محتملة.