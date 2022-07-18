ماركا: أتلتيكو مدريد يصرف النظر عن فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة ”ماركا“ أن نادي أتلتيكو مدريد قرر صرف النظر عن فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الذي يسعى للرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل المهاجم البرتغالي، بحثه عن نادٍ جديد، هذا الصيف، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يشارك مانشستر في الدوري الأوروبي.

وذكرت تقارير إعلامية أن أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع رونالدو، وتحدثت صحيفة ”آس“ في صفحتها الأولى عن أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تحدث مع النجم السابق لريال مدريد.

وبحسب الصحيفة، فقد أقنع كريستيانو رونالدو المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بجلبه لصفوف أتلتيكو مدريد رغم حساسية الصفقة؛ لكون اللاعب يعتبر أسطورة الجار والغريم ريال مدريد وهدافه التاريخي.

🚨 El Atlético ve ahora mismo "inviable" el fichaje de Cristiano Ronaldo https://t.co/tVK7rfp9FJ Te lo cuenta @medinamarca — MARCA (@marca) July 18, 2022

ولكن صحيفة ”ماركا“، أكدت أن ”مسؤولي أتلتيكو مدريد يرون أن الصفقة غير ممكنة اقتصاديا بحكم راتب اللاعب المرتفع، وكذلك عدم قدرة النادي على دفع قيمته لمانشستر يونايتد، فضلًا عن وجود فائض لدى الفريق بمهاجميه الخمسة لدرجة رغبته في التخلي عن أحدهم“.

ويعتبر أتلتيكو مدريد الضحية المفضلة لكريستيانو رونالدو، حيث سجل في مرماهم 25 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة منها 4 مرات سجل فيها ”هاتريك“، كما وقف في وجه طموح أتلتيكو مدريد في الفوز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات وأخرجهم من دور الـ16 رفقة يوفنتوس ومن دور ربع النهائي ونصف النهائي رفقة ريال مدريد، وتوج باللقب مرتين رفقة الميرنغي على حساب الجار الغريم في 2014 في لشبونة 4-1 بعد التمديد وبضربات الترجيح في ميلانو 2016، وكان هو من سجل ضربة الترجيح الحاسمة.

وكريستيانو رونالدو هو هداف ديربي العاصمة الإسبانية، حيث سجل رفقة ريال مدريد في مرمى أتلتيكو مدريد 22 هدفا منها 12 في الدوري الإسباني و6 في كأس الملك و4 في دوري أبطال أوروبا، كما سجل ”هاتريك“ رفقة يوفنتوس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده من الأهداف في مرمى الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية إلى 25 هدفا.

ويرغب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خوض دوري أبطال أوروبا، الذي لم يغب عن المشاركة فيه طيلة 19 موسما وفشل مانشستر يونايتد في التأهل للمسابقة الأوروبية الأهم، واكتفى بالتأهل للعب في الدوري الأوروبي.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ويغيب رونالدو عن معسكر إعداد مانشستر يونايتد للموسم الجديد لأسباب عائلية، وفقًا لما أعلنه النادي الإنجليزي.