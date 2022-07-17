رافينيا يسخر من جماهير ريال مدريد بصورة مبابي (شاهد)

سخر البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الجديد من فريق ريال مدريد، واشترى عداوة جماهير الملكي مبكرا.

وأعلن برشلونة، توصله لاتفاق بضم المهاجم البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي، يوم الثلاثاء الماضي.

ونشر النجم البرازيلي عبر خاصية ”الستوري“ على حسابه في موقع ”إنستغرام“، صورة مفبركة ”تركيب“ بدلا من صورة متداولة للنجم الفرنسي كيليان مبابي بجوار صور لريال مدريد.

الصورة الأصلية لمبابي كانت في غرفة نومه وهو صغير ومن حوله صور ريال مدريد وأساطير النادي الملكي وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان يعتبره مبابي مثله الأعلى ونجمه المفضل.

ولكن أعاد رافينيا التلاعب بها بالصورة ووفع نفسه نفسه بدلا من مبابي، وتم تغيير صور ريال مدريد وأساطيره بصور لنادي برشلونة وأبرز نجومه وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

زاعتبر عدد من جماهير ريال مدريد هذه الصورة استفزازا لهم ولفريقهم، بعدما ذكرهم رافينيا بفشل صفقة مبابي.

وأصبح رافينيا ثالث صفقة لبرشلونة استعدادا للموسم المقبل بعد ضم المدافع الدنمركي أندرياس كريستنسن، ولاعب وسط ساحل العاج فرانك كيسي.

ورغم دخول عدة أندية سباق التنافس مع برشلونة وأبرزها تشيلسي وتوتنهام وآرسنال، حيث كانت مستعدة لتقديم عرض مالي أفضل يصل لحدود 75 مليون يورو، فإن رغبة رافينيا في اللعب لبرشلونة وضغط وكيل أعماله البرتغالي ديكو، لاعب برشلونة السابق، حسما الصراع لصالح ”البلوغرانا“.

ويأمل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، في حسم الصفقات الجديدة والاعتماد على رافينيا وعثمان ديمبلي في الجولة الإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيواجه غريمه التقليدي ريال مدريد ويوفنتوس في لقاءات ودية قبل بداية الموسم الجديد في الدوري الإسباني.

رافينيا يلعب في ليدز يونايتد منذ صعوده للدوري الممتاز في 2020.

وانتقل رافينيا إلى ليدز قادمًا من رين الفرنسي مقابل 18 مليون يورو.

وخاض رافينيا 67 مباراة مع ليدز يونايتد على مدار موسمين، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12.

وبدأ رافينيا مسيرته في أفال البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عبر بوابة فيتوريا غيمارايش البرتغالي.

ولعب رافينيا في صفوف سبورتنغ لشبونة موسم 2018\2019 وأسهم في فوزه بلقبي كأس البرتغال وكأس الرابطة البرتغالية.