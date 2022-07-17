برشلونة ينوي تجديد عقد عبدالصمد الزلزولي

قالت صحيفة ”سبورت“، اليوم الأحد، إن برشلونة ينوي تجديد عقد لاعبه عبدالصمد الزلزولي.

وينتهي العقد الحالي للزلزولي، في يونيو 2024، وقالت ”سبورت“ إنه كان من المقرر توقيع العقد الجديد، يوم الجمعة الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب مشاكل في الجدولة وسيتم التجديد في الأيام المقبلة.

ووصل الزلزولي إلى برشلونة، الصيف الماضي، قادمًا من هيركوليس، حيث دفع النادي الكتالوني قيمة فسخ عقده، وهو مليوني يورو.

وكان من المقرر أن يلعب الزلزولي لفريق برشلونة، لكن الإصابات تسببت بضمه للفريق الأول، ولعب معه 10 مباريات سجل فيها هدفًا.

وأثار أداء الزلزولي الجيد اهتمام العديد من الأندية في الليغا، وبحسب ”سبورت“، فإن برشلونة ينوي تجديد عقد الزلزولي عامين جديدين ما يعني بقاءه مع الفريق حتى يونيو 2026.

لكن ”سبورت“ قالت إن التجديد للزلزولي لا يعني أنه سيبقى مع برشلونة الموسم الجديد، رغم أن تشافي مدرب الفريق راضٍ جدًا عن أدائه، لكن تجديد عقد عثمان ديمبلي، ووصول رافينيا، يترك المغربي أمام فرصة ضئيلة في الحصول على دقائق في الفريق الأول.

وأوضح الصحيفة أنه -على الأرجح- سيغادر الزلزولي في الأسابيع المقبلة، وقد تكون وجهته إشبيلية الذي يدربه جولين لوبتيغي، ويمكن أن يدخل اللاعب المغربي ضمن صفقة انتقال المدافع الفرنسي جوليس كوندي إلى النادي الكتالوني.

وحتى الآن تعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، ورافينيا من ليدز يونايتد، وفرانك كيسي وأندرياس كريستينسن في صفقتي انتقال حر، وجدد برشلونة عقد عثمان ديمبلي.

في حين رحل عن برشلونة كليمونت لينغليت، وفرانسيسكو ترينكاو، ولوك دي يونغ، دانييل ألفيس، ووآداما تراوري الذي انتهت مدة إعارته.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مباريات ودية مع إنتر ميامي، وريال مدريد، ويوفنتوس، ونيويورك ريد بولز، وبوماس أونام، على أن يستهل حملته في الدوري الإسباني، يوم 13 أغسطس، بمواجهة رايو فاليكانو عى ملعب كامب نو.

واحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، الموسم الماضي، وودع من ربع النهائي في كأس ملك إسبانيا، في حين ودع من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وودع بعدها الدوري الأوروبي من ربع النهائي.