صفقات برشلونة للموسم الجديد.. المارد يستيقظ

أشعل نادي برشلونة الميركاتو الصيفي بإعلان صفقاته الجديدة واحدة تلو الأخرى، إذ بدا أنه يستعد لبداية موسم جديد، يعوض خلاله إخفاقاته في المواسم السابقة بحصد البطولات وإسعاد عشاقه.

وتحت عنوان ”صفقات برشلونة.. المارد يستيقظ“ ألقت ”إرم نيوز“ الضوء في فيديوغرافيك على أبرز الصفقات التي أبرمها النادي تحت قيادة خوان لابورتا في سوق الانتقالات الحالي.

وتعاقد برشلونة مع صفقات مجانية، إذ ضم الإيفواري فرانك كيسي والدنماركي كريستينسن بعد نهاية عقديهما مع ميلان وتشيلسي، ووقع عقدا جديدا مع الفرنسي عثمان ديمبلي الذي كان لاعبا في الفريق وانتهى عقده السابق في حزيران/يونيو الماضي، ودفع 55 مليون يورو و10 ملايين يورو متغيرات لضم البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد، كما دفع مبلغ 45 مليون يورو و 5 ملايين يورو متغيرات لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

وقال المحلل الرياضي أحمد مختار لـ“إرم نيوز“ عن الأسباب التي أوصلت برشلونة لحالته السابقة: ”حالة برشلونة السابقة تعود بشكل رئيس لسوء الإدارة السابقة برئاسة باتوميو على مستوى الإدارة غير الرشيدة والنادي وقع في عثرات كثيرة، وأتصور أن الفريق بدأ شيئا فشيئا يعود لسابق عهده بسبب الإدارة الحالية بقيادة ماتيو أليماني، المدير الرياضي، وهو الرجل القوي في إدارة لابورتا رئيس النادي الحالي“.

وأضاف: الفريق حتى هذه اللحظة يسير بخطى جيدة، رافينيا مثلا يسير بخطى ثابتة مع ناديه السابق ليدز ومنتخب البرازيل، وأيضا تجديد عقد ديمبلي سيجعل هناك تنافسا كبيرا بين اللاعبين المميزين، وأيضا صفقة ليفاندوفسكي وهو يعد من أفضل 5 لاعبين في العالم وفكرة تفضيله لعرض برشلونة يؤكد أن البارسا قادر على العودة من جديد على القمة“.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الإسباني في الـ14 من أغسطس المقبل، على أن تنتهي يوم الـ4 من يونيو 2023، فيما ستتوقف المسابقة خلال منافسات بطولة كأس العالم/ قطر 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر.

ويحمل ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للموسم المنقضي بعدما حسمه بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه سواء أكان برشلونة أم أتلتيكو مدريد.

ويبدأ نادي برشلونة مبارياته في الموسم الجديد 2022/2023، بمواجهة صعبة أمام رايو فاليكانو، على ملعب ”كامب نو“ يوم الـ14 من أغسطس المقبل.

وسيلتقي برشلونة وإسبانيول في ديربي المدينة الكتالونية على ملعب ”كامب نو“ في الجولة الخامسة عشرة، والتي من المفترض أن تُلعب بداية من يوم الـ31 من ديسمبر 2022 أي بعد نهاية كأس العالم في قطر، وفي الإياب على ملعب ”كورنيلا“ في الجولة الرابعة والثلاثين والمفترض إقامتها يوم الـ14 من مايو 2023.

بينما ستكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الأولى في الجولة السادسة عشرة على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ يوم الـ8 من يناير، والثانية على ملعب ”كامب نو“ في الجولة الثلاثين يوم الـ23 من أبريل 2023.