سبورت: بايرن ميونخ قد يكون الوجهة المقبلة لفرينكي دي يونغ

ألقت صحيفة ”سبورت“ الضوء على أزمة فرينكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة، حيث يستهدف النادي بيعه في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل قيد صفقاته الجديدة، ويرفض اللاعب الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

كان برشلونة قد أعلن أمس السبت، أن دي يونغ سيغادر مع بعثة الفريق للولايات المتحدة الأمريكية، لخوض الجولة التحضيرية قبل الموسم الجديد.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن دي يونغ من الممكن أن يفكر في خيار بايرن ميونخ الألماني الذي بات يهتم بالهولندي في الفترة الأخيرة لتدعيم خط الوسط تحت قيادة المدرب، يوليان ناغلسمان.

وشددت الصحيفة على أن ”الدوري الإنجليزي والانتقال إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي لم يكن أبدًا في حسابات دي يونغ حتى قبل الانتقال إلى برشلونة، وربما يكون انتقال مواطنه وصديقه ماتياس دي ليخت المحتمل إلى بايرن ميونخ دافعًا آخر للتفكير في اتجاه البافاري“.

وأبرزت: ”دي يونغ يرى أن الدوري الألماني ومنافسة بايرن ميونخ الدائمة لبطولة دوري أبطال أوروبا مصدر جذاب للانتقال إلى هناك لأن أجواء البوندسليغا تتشابه مع الدوري الهولندي عندما كان مع أياكس أمستردام“.

ماركا: برشلونة ثالث أكثر الفرق إنفاقا في سوق الانتقالات الحالي https://t.co/EzUg3UWqeT pic.twitter.com/6GiuAAYDUP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 17, 2022

وكانت تقارير قد تحدثت أن يونايتد توصل لاتفاق مع برشلونة حول ضم دي يونغ مقابل 85 مليون يورو، بينما جاء الرفض من اللاعب الهولندي.

وأشارت التقارير إلى أن يونايتد سيغري دي يونغ بعرض جديد، براتب ضخم يعوضه عن راتبه الكبير في برشلونة، بالإضافة إلى الأموال المؤجلة له لدى النادي الكتالوني.

وأُجبر دي يونغ على خفض راتبه في برشلونة خلال المواسم الماضية؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، مع تأجيل جزء من مستحقاته للسنوات المقبلة.

ويراهن مانشستر يونايتد على موافقة دي يونغ، لا سيما أن برشلونة يضغط عليه لخفض راتبه الحالي، إذا أراد الاستمرار في ”كامب نو“.

وشهدت قائمة برشلونة المسافرة إلى أمريكا ضم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الكتالوني بوجود رافينيا وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسين.

فيما خرج منها مارتن برايثوايت وأوسكار مينغويزا وصامويل أومتيتي وريكي بويغ وحارس المرمى نيتو.

وسيخوض برشلونة أربع مباريات ودية في أمريكا يتخللها كلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

وسيبدأ برشلونة مبارياته بملاقاة إنتر ميامي الأمريكي، يوم الأربعاء المقبل، ثم يلتقي ريال مدريد الأحد الذي يليه.

وفي الـ27 من شهر يوليو الجاري سيواجه يوفنتوس ثم يختتم جولته بملاقاة نيويورك ريد بولز.