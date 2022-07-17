ماركا: برشلونة ثالث أكثر الفرق إنفاقا في سوق الانتقالات الحالي

ركزت صحيفة ”ماركا“ على صفقات نادي برشلونة الحالية بعد إعلان التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو و5 ملايين يورو متغيرات.

وأكدت الصحيفة أن الفريق انتقل من المنطقة الحمراء لثالث أكثر الفرق إنفاقا في أوروبا بسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ”ماركا“، فإن برشلونة في غضون أسبوعين تحول حاله من المنطقة الحمراء والخطيرة لثالث أكثر الفرق إنفاقا على الصفقات في سوق الانتقالات الحالية، والأول في حال احتساب مبالغ المتغيرات، وذلك بفضل الرافعات الاقتصادية، حيث باعت إدارة الفريق جزءا من حقوق النقل التلفزيوني وتستعد لبيع المزيد.

وتعاقد برشلونة مع صفقات مجانية، حيث ضم الإيفواري فرانك كيسي والدنماركي كريستينسن بعد نهاية عقديهما مع ميلان وتشيلسي، ووقع عقدا جديدا مع الفرنسي عثمان ديمبلي الذي كان لاعبا في الفريق وانتهى عقده السابق في حزيران/يونيو الماضي، ودفع 55 مليون يورو و10 ملايين يورو متغيرات لضم البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد، كما دفع مبلغ 45 مليون يورو و 5 ملايين يورو متغيرات لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

وفي المجموع صرف برشلونة 100 مليون يورو على صفقتين بإمكانهما أن تصلا إلى 115 مليون يورو مع المتغيرات، وهو ما يجعله ثالث أكبر فريق إنفاقا في سوق الانتقالات الحالي خلف مانشستر سيتي وليدز يونايتد.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ أن برشلونة ينفق على نسق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي لا تعيش مشاكل مالية، ويطمح الفريق لمزيد من التعاقدات، حيث يضع ضمن أهدافه مدافع إشبيلية الفرنسي كوندي، لكنه مطالب أيضا ببيع لاعبين وتقليص كتلة الرواتب في الفريق لتسجيل الصفقات الجديدة.

أكثر 10 أندية إنفاقا في سوق الانتقالات حتى 16 تموز/يوليوز:

1- مانشستر سيتي: 108 ملايين يورو.

2- ليدز يونايتد: 105 ملايين يورو.

3- برشلونة: 100 مليون يورو.

4- آرسنال: 97 مليون يورو.

5- تشيلسي: 94 مليون يورو.

6- توتنهام: 87 مليون يورو.

7- بروسيا دورتموند: 86 مليون يورو.

8- ليفربول: 85 مليون يورو.

9- ريال مدريد: 80 مليون يورو.

10- باريس سان جيرمان: 79 مليون يورو.