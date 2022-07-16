رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع روبرت ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة رسميا ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد توصله لاتفاق نهائي مع بايرن ميونخ الألماني، ليصبح لاعبا رسميا في البلوغرانا.

وقال برشلونة في بيان رسمي: ”توصل نادي برشلونة وبايرن ميونخ إلى اتفاق مبدئي لنقل روبرت ليفاندوفسكي، العملية تعتمد على اجتياز اللاعب للفحص الطبي، وتوقيع العقود“.

ومن المقرر أن يسافر ليفا إلى أمريكا غدا الأحد وفقا لشبكة ”ذا أثليتك“ الأمريكية للانضمام لمعسكر برشلونة هناك؛ لإجراء الفحص الطبي، ومن ثم توقيع العقود ليتمم انتقاله بشكل رسمي.

وقال بايرن ميونخ عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر: ”ليفاندوفسكي مستعد للانضمام إلى برشلونة، توصل الناديان إلى اتفاق شفهي لانتقال ليفاندوفسكي“.

كما وجه بيني زهافي، وكيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الشكر إلى بايرن ميونخ بعد التوصل لاتفاق بشأن انتقال هداف الفريق إلى برشلونة الإسباني.

Principi d'acord amb el @FCBayern per al traspàs de Robert Lewandowski

👉 https://t.co/aiZcNVrmgshttps://t.co/4pnUTnkTGB — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 16, 2022

وقال زهافي في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ ألمانيا: ”في البداية أريد أن أشكر بايرن ميونخ خاصة أوليفر كان وحسن صالح حميديتش على فهم واحترام حلم روبرت في خوض تحدٍ جديد في مسيرته“.

وأضاف: ”كانت هناك محادثات مستمرة أمس الجمعة بيني وبين ماتيو أليماني (المدير الرياضي لنادي برشلونة) وحسن صالح حميديتش (المدير الرياضي لبايرن) عبر الهاتف حتى منتصف الليل؛ من أجل إيجاد حل جيد لجميع الأطراف“.

وتابع: ”أعتقد أن الجميع خرج من هذه الصفقة فائزًا، روبرت يستحق أن يواجه تحديًا جديدًا ورأسه مرفوعة عالياً بعد سنوات عديدة رائعة ومخلصة قضاها في خدمة بايرن ميونيخ“.

🔵🔴LEWANDOWSKI CULER ✅ El Barça anuncia principi d’acord amb el Bayern a l’espera de la revisió mèdica 📍El jugador ha aterrat a Mallorca i demà marxa a USA 🎥 @pedromb83 (@SERmallorca)

pic.twitter.com/292AubeUoM — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) July 16, 2022

واختتم: ”بايرن تلقى تعويضًا ماليًا جيدا جدًا، وسيظل بايرن ميونخ دائمًا أحد أعظم الأندية في العالم وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في الموسم المقبل“.

ووفقًا لشبكة ”سكاي“، فإن بايرن ميونخ سيحصل على 45 مليون يورو كرسوم ثابتة لانتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة، بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو كدفعات إضافية محتملة.

وشارك ليفا مع بايرن في 375 مباراة سجل خلالها 344 هدفا وصنع 72 أخرى.

وبذلك سيكون ليفاندوفسكي رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز.