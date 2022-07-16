ما علاقة إيران بمنع تشافي مدرب برشلونة من السفر إلى أمريكا مع فريقه؟

قال الصحفي الإسباني ريك شارما إن تشافي مدرب برشلونة تخلف عن رحلة فريقه برشلونة إلى الولايات المتحدة، اليوم السبت، بسبب مشكلة في جواز السفر.

وذكر ريك شارما أن تشافي لم يسافر مع الفريق بسبب مشكلة في جواز السفر، لكن من المتوقع أن يصل إلى ميامي خلال الأيام المقبلة.

Xavi not travelling with the squad today because of a passport issue. Expected to arrive in Miami ‘in the days to come’. Barça play Inter Miami on Tuesday — Rik Sharma (@riksharma_) July 16, 2022

‏في حين قال الصحفي إيدو بولو، صديق تشافي، إن سبب عدم سفر تشافي مع برشلونة إلى الولايات المتحدة هو زيارته عدة مرات إلى إيران خلال فترته مع السد القطر، وبالتالي يحتاج الى تصريح خاص من أجل دخول الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يلتحق، يوم الإثنين، ببعثة برشلونة.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة أمام إنتر ميامي، يوم الثلاثاء، كما سيلعب برشلونة مع ريال مدريد، يوم الأحد 24 يوليو، ومع يوفنتوس ونيويورك ريد بولز وبوماس أونام، على أن يفتتح برشلونة مشواره في الدوري الإسباني، يوم السبت 13 أغسطس، بمواجهة رايو فاليكانو.

Xavi no puede viajar con el Barça a Miami "por problemas administrativos y de pasaporte". Como jugador del Al Sadd visitó varias veces Irán y por ello necesita un permiso especial para entrar en USA. En principio estaba ok, pero deben esperar al luneshttps://t.co/kmm8WIEfIw — Edu Polo (@EduPolo) July 16, 2022

وحتى الآن تعاقد برشلونة مع البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد، وفرانك كيسي، وأندرياس كريستينسن في صفقتي انتقال حر، في حين جدد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي حتى يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يلتحق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ببعثة برشلونة في الولايات المتحدة بعدما ذكرت تقارير أن برشلونة وبايرن ميونخ اتفقا على الصفقة مقابل 50 مليون يورو كمبلغ ثاتب ومتغير.

واحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، الموسم الماضي، وودع من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ومن دور ربع النهائي في الدوري الأوروبي ومن ربع النهائي في كأس ملك إسبانيا.

وتولّى تشافي، البالغ من العمر 42 عامًا، تدريب برشلونة، في نوفمبر الماضي، حتى يونيو 2024.

قائمة برشلونة

وأعلن تشافي قائمة برشلونة للجولة التحضيرية في الولايات المتحدة.واستبعد تشافي الخماسي: ”مارتن برايثوايت وأوسكار مينغويزا وصامويل أومتيتي وريكي بويغ ونيتو، حيث يرتبطوا بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

وضمت قائمة برشلونة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ الذي يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد معه لكنه يتمسك بالبقاء مع برشلونة.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي: تير شتيغن، سرجينو دست، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، عثمان ديمبلي، بيدري، ممفيس ديباي، انسو فاتي، نيكولاس، جوردي ألبا، فيران توريس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونغ، إريك غارسيا، بيير أوباميانغ – جافي، إيناكي بينا، بيانيتش، كولادو، فرانك كيسي، آندريس كريستينسن، رافينيا، تيناس، بابلو توري، بالدي، عبدالصمد الزلزولي، كاسادو.