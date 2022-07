ما علاقة إيران بمنع تشافي مدرب برشلونة من السفر إلى أمريكا مع فريقه؟

قال الصحفي الإسباني ريك شارما إن تشافي مدرب برشلونة تخلف عن رحلة فريقه برشلونة إلى الولايات المتحدة، اليوم السبت، بسبب مشكلة في جواز السفر.

وذكر ريك شارما أن تشافي لم يسافر مع الفريق بسبب مشكلة في جواز السفر، لكن من المتوقع أن يصل إلى ميامي خلال الأيام المقبلة.

Xavi not travelling with the squad today because of a passport issue. Expected to arrive in Miami ‘in the days to come’. Barça play Inter Miami on Tuesday

— Rik Sharma (@riksharma_) July 16, 2022