تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة.. ليفاندوفسكي يودع زملاءه في بايرن ميونخ (صور)

ودع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي زملاءه في بايرن ميونخ اليوم السبت، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وانتشرت صور لليفاندوفسكي وهو يودع يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ، ولاعبي الفريق خلال تدريبات النادي البافاري.

ليفاندوفسكي يودع رفاقه، أسطورة بايرن يغادر نحو تحد جديد وخلفه إرث هائل💔 pic.twitter.com/Vt7q9CXrGn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 16, 2022

وأجمعت عدة وسائل إعلام على أن ليفاندوفسكي سينتقل لبرشلونة، بعدج موافقة بايرن ميونخ على بيعه للنادي الكتالوني، حيث قال الصحفي ديفيد أورنستين الذي يعمل في صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية إن برشلونة حسم صفقة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

وقال أورنستين عبر حسابه في موقع ”تويتر“ إن ليفاندوفسكي سينتقل إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو كرسوم إضافية، وسيكون العقد لمدة 4 سنوات.

في حين ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن إدارة بايرن ميونخ وافقت على عرض برشلونة الذي ينص على بلوغ قيمة الصفقة 50 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية.

كما كشفت صحيفة ”بيلد“ الألمانية عن أن برشلونة سيدفع 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، سيصبح أغلى صفقة بيع في تاريخ بايرن ميونخ.

وقبل صفقة ليفاندوفسكي، كانت تضم قائمة أغلى الراحلين عن بايرن ميونخ، كلا من: دوغلاس كوستا (يوفنتوس) مقابل 40 مليون يورو، ماتس هوميلز (بوروسيا دورتموند) مقابل 30.5 مليون يورو، توني كروس (ريال مدريد) مقابل 25 مليون يورو، أوين هارجريفز (مانشستر يونايتد) مقابل 25 مليون يورو.

وانضم ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، لبايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انتقاله، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في الإجمالي، حيث أحرز 35 هدفًا الموسم الماضي، إضافة إلى 13 هدفًا في دوري الأبطال.

وسجل المهاجم البولندي 50 هدفًا، وصنع 7 في 64 مباراة، الموسم الماضي، مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقّع على 344 هدفًا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة، حسب موقع ”transfermarkt“.

وحسب الموقع نفسه، فإن ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونخ، في حين يتصدر ترتيب هدافي النادي جيرد مولر، وسجل 523 هدفًا في 580 مباراة.