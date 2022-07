برشلونة يحسم صفقة ليفاندوفسكي لأربعة مواسم

قال الصحفي ديفيد أورنستين الذي يعمل في صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية إن برشلونة حسم صفقة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

وقال أورنستين عبر حسابه في موقع ”تويتر“ إن ليفاندوفسكي سينتقل إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو كرسوم إضافية، وسيكون العقد لمدة 4 سنوات.

🚨 Deal agreed for Robert Lewandowski to join Barcelona from Bayern Munich. Fee €45m + €5m adds & Poland int’l striker will sign 4yr contract. #FCBarcelona have long intended to recruit & register 33yo as a priority if #FCBayern would sell @TheAthleticUK https://t.co/tX2k7g9PwB

— David Ornstein (@David_Ornstein) July 16, 2022