برشلونة يحسم صفقة ليفاندوفسكي لأربعة مواسم

قال الصحفي ديفيد أورنستين الذي يعمل في صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية إن برشلونة حسم صفقة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

وقال أورنستين عبر حسابه في موقع ”تويتر“ إن ليفاندوفسكي سينتقل إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو كرسوم إضافية، وسيكون العقد لمدة 4 سنوات.

🚨 Deal agreed for Robert Lewandowski to join Barcelona from Bayern Munich. Fee €45m + €5m adds & Poland int’l striker will sign 4yr contract. #FCBarcelona have long intended to recruit & register 33yo as a priority if #FCBayern would sell @TheAthleticUK https://t.co/tX2k7g9PwB — David Ornstein (@David_Ornstein) July 16, 2022

وكان ليفاندوفسكي قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الماضي، وسط تقارير ربطته بالانتقال إلى برشلونة، وتردد أنه رفض عدة عروض من باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد من أجل الانضمام إلى النادي الكتالوني.

وانضم ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، لبايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انتقاله، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020، وينتهي تعاقده في يونيو 2023.

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في الإجمالي، حيث أحرز 35 هدفًا الموسم الماضي، إضافة إلى 13 هدفًا في دوري الأبطال.

وسجل المهاجم البولندي 50 هدفًا، وصنع 7 في 64 مباراة، الموسم الحالي، مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقّع على 344 هدفًا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وبحسب الموقع نفسه، فإن ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونخ، في حين يتصدر ترتيب هدافي النادي جيرد مولر، وسجل 523 هدفًا في 580 مباراة.

وحتى الآن تعاقد برشلونة مع البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد، والإيفواري فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستينسن في صفقتي انتقال حر، وجدد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي حتى 2024.

#ليفاندوفسكي مع جائزة هداف الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 35 هدفًا! 😍⚽️ pic.twitter.com/xAgcW0mLRJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

في حين رحل عن برشلونة فرانسيسكو ترينكاو، وري ماناي، وكليمونت لينغليت، ولوك دي يونغ، وأداما تراوري، ودانييل ألفيس، وعاد البوسني ميرالم بيانيتش بعد فترة إعارة مع بشكتاش التركي.

واحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الماضي، وودع من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ثم من ربع النهائي في الدوري الأوروبي، وودع من ربع النهائي في كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مباريات ودية أمام إنتر ميامي وريال مدريد ويوفنتوس ونيويورك ريد بولز وبوماس أونام، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس بمواجهة رايو فاليكانو.