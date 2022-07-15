"سبورت" تكشف موعد إعلان تعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي

ذكرت صحيفة ”سبورت “ أن برشلونة قد يعلن التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نهاية هذا الأسبوع، بعد تقارب المواقف مع بايرن ميونخ والذي يستعد للتخلي عن هدافه هذا الصيف.

وبحسب الصحيفة، كان العرض الأخير لبرشلونة هو 40 مليون يورو زائد 10 ملايين متغيرات ورفضه بايرن ميونخ، لكن إصرار روبرت ليفاندوفسكي على الرحيل دفع إدارة الفريق الألماني للموافقة على عرض من برشلونة بمبلغ أعلى قليلًا لا يصل إلى 50 مليون يورو المطلوبة.

وعاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتدريبات بايرن ميونخ، لكنه عبَّر عن استيائه من عدم قبول طلب الرحيل، وتأخر عن التدريبات لبضع دقائق، في الأيام الماضية، كما لم يتحدث مع المدرب جوليان ناغيلسمان.

وسيتم عرض لاعبي فريق بايرن ميونخ أمام جماهيرهم، يوم السبت، قبل السفر للولايات المتحدة الأمريكية للقيام بجولة إعدادية يجري خلالها لقاءات أبرزها أمام مانشستر سيتي.

ولا يرغب روبيرت ليفاندوفسكي بمرافقة الفريق في جولته الإعدادية، ويأمل بحسم انتقاله قبل الإثنين المقبل.

ويخطط برشلونة للحاق المهاجم البولندي بالجولة الأمريكية للفريق وأن يكون جاهزًا للعب الكلاسيكو الودي في لاس فيغاس، الأحد المقبل، 24 تموز / يوليوز الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن برشلونة توصل إلى اتفاق كامل مع بيني زهافي وكيل روبرت ليفاندوفسكي حول الشروط الشخصية، ومدة العقد التي ستبلغ 3 مواسم، بالإضافة للراتب السنوي للاعب منذ أشهر.

وأعلن برشلونة عن عدة تعاقدات في الفترة الحالية، حيث تعاقد رسميًا مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن، والإيفواري فرانك كيسي، والبرازيلي رافينيا، ووقع الفرنسي عثمان ديمبيلي عقدًا جديدًا بعد نهاية عقده السابق، في حزيران / يونيو الماضي.