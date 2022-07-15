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رياضة

أنشيلوتي: ريال مدريد لن يتعاقد مع لاعبين جدد
تاريخ النشر: 15 يوليو 2022 9:42 GMT
تاريخ التحديث: 15 يوليو 2022 10:15 GMT

أنشيلوتي: ريال مدريد لن يتعاقد مع لاعبين جدد

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إن بطل الليغا الموسم الماضي، لن يتعاقد مع لاعبين جدد في السوق الصيفي الحالي. وقال أنشيلوتي: "لا

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إن بطل الليغا الموسم الماضي، لن يتعاقد مع لاعبين جدد في السوق الصيفي الحالي.

وقال أنشيلوتي: ”لا يمكنني الحديث عن التعاقدات، لكنني أقول بالفعل إن كل شيء انتهى، لن نوقع مع أي شخص، نحن بخير على هذا النحو“.

وعن إمكانية استخدام البلجيكي إدين هازارد مهاجما وهميا، قال المدرب الإيطالي: ”لدينا العديد من الخيارات لهذا الموقع.. بنزيما هو المهاجم رقم 1، لكن علينا أن نفهم أنه سيكون موسما غريبا ومختلفا، حيث ستتخلله بطولة كأس العالم، علينا أن نرى خيارات مختلفة“.

وأوضح: ”فكرتي هي محاولة رؤية هازارد في هذا الموقع، بالنظر إلى الجودة التي يتمتع بها وصفاته قد يكون من الجيد لنا اختباره هناك، إنها حالة مماثلة لماركو أسينسيو“.

وبسؤاله عن الفترة الإعدادية لريال مدريد، قال أنشيلوتي: ”لدينا فترة تمهيدية مهمة، نشعر دائما بالرضا هنا في الولايات المتحدة، سننافس فرقا قوية.. كلوب أمريكا أحدها“.

أما عن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو في لاس فيغاس فقال أنشيلوتي: ”لن تكون مواجهة برشلونة ودية أبدا، إنه الفريق الذي نحترمه كثيرا، والذي يتمتع بأكبر قدر من التنافس، ستكون مباراة تنافسية للغاية“.

وسبق أن تواجه ريال مدريد وبرشلونة في الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة في 2017 وفاز برشلونة 3/2.

وحول تعاقد ريال مدريد مع أنطونيو روديغر وأوريلين تشواميني، قال أنشيلوتي: ”التعاقدات تجلب جودة رائعة للفريق، إنهما في مركزيهما أفضل ما يمكن العثور عليه في السوق“.

وأتم: ”روديغر مدافع مركزي رائع، وتشواميني صغير جدا، ولديه الكثير من التوقعات، إنه لاعب دولي بالفعل مع فرنسا، سنعمل خلال هذه الجولة التحضيرية على دمجهما في تشكيلتنا“.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع برشلونة وكلوب أمريكا ويوفنتوس وديا، قبل أن يواجه آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس المقبل على الملعب الأولمبي استاديون هيليسنكي في فنلندا.

ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ألميريا يوم 14 أغسطس، علما أن الميرنغي فاز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما نال لقب كأس السوبر الإسباني في السعودية.

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