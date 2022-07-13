برشلونة يخدع وسائل الإعلام بتقديم "شبيه رافينيا" (شاهد)

نجح نادي برشلونة في خداع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في مطار إقليم كتالونيا، حيث كان الجميع في انتظار المهاجم البرازيلي رافينيا.

وكشفت بعض التقارير أن نادي برشلونة لجأ إلى خدعة من أجل تأمين لاعبه الجديد رافينيا فور وصوله إلى المطار، حيث استعان النادي الكتالوني بأحد الأشخاص مماثل الشبه للمهاجم البرازيلي وتقديمه على أنه رافينيا.

وارتدى الشخص المشابه ملابس تشبه الملابس الذي يرتديها رافينيا مع وضع نظارة وقبعة، لتتجمع حوله الصحافة ووسائل الإعلام والجمهور.

واستغل نادي برشلونة تجمع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام حول ”الشبيه“ لينجح في تأمين رافينيا الذي خرج من الطائرة دون أن يلاحظه أحد، واستقل سيارة توجهت به إلى مقر الفريق الكتالوني.

📍 Barcelona 👀 Mireu qui ha arribat! pic.twitter.com/f5RJOYdTD4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 13, 2022

🤙🇧🇷 Raphinha est bien arrivé ! pic.twitter.com/0P8jKUTBTA — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) July 13, 2022

وأعلن برشلونة، صباح اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق بضم المهاجم البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي، يوم الثلاثاء.

وقال النادي الكتالوني في بيان إن إتمام الصفقة يتوقف على اجتياز رافينيا الفحص الطبي.

ولم يسافر رافينيا (25 عاما)، الذي أحرز 11 هدفا في الموسم الماضي ليساعد ليدز في البقاء بالدوري الممتاز، مع الفريق الإنجليزي إلى أستراليا للاستعداد للموسم الجديد.

وأصبح رافينيا ثالث صفقة لبرشلونة استعدادا للموسم المقبل بعد ضم المدافع الدنمركي أندرياس كريستنسن، ولاعب وسط ساحل العاج فرانك كيسي.