برشلونة يعلن رسميا اتفاقه مع ليدز يونايتد لضم رافينيا

أعلن نادي برشلونة عن توصله لاتفاق مع ليدز يونايتد الإنجليزي على ضم البرازيلي رافينيا، حيث من المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبي، يوم الأربعاء.

ولم يكشف الناديان عن المقابل المالي لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن برشلونة سيدفع 58 مليون يورو (58.33 مليون دولار) وقد يزيد المبلغ إلى 68 مليون يورو بإضافة المكافآت.

وأصبح رافينيا ثالث صفقة لبرشلونة هذا الصيف بعد ضم المدافع الدنمركي أندرياس كريستنسن ولاعب وسط ساحل العاج فرانك كيسي مجانا.

Principi d'acord amb el @LUFC per al traspàs de Raphinha — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 13, 2022

ورغم دخول عدة أندية سباق التنافس مع برشلونة وأبرزها تشيلسي وتوتنهام وآرسنال، حيث كانت مستعدة لتقديم عرض مالي أفضل يصل لحدود 75 مليون يورو، فإن رغبة رافينيا في اللعب لبرشلونة وضغط وكيل أعماله البرتغالي ديكو، لاعب برشلونة السابق، حسما الصراع لصالح ”البلوغرانا“.

ويأمل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، في حسم الصفقات الجديدة والاعتماد على رافينيا وعثمان ديمبلي في الجولة الإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيواجه غريمه التقليدي ريال مدريد ويوفنتوس في لقاءات ودية قبل بداية الموسم الجديد في الدوري الإسباني.

رافينيا يلعب في ليدز يونايتد منذ صعوده للدوري الممتاز في 2020.

وانتقل رافينيا إلى ليدز قادمًا من رين الفرنسي مقابل 18 مليون يورو.

وخاض رافينيا 67 مباراة مع ليدز يونايتد على مدار موسمين، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12.

وبدأ رافينيا مسيرته في أفال البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عبر بوابة فيتوريا غيمارايش البرتغالي.

ولعب رافينيا في صفوف سبورتنغ لشبونة موسم 2018\2019 وأسهم في فوزه بلقبي كأس البرتغال وكأس الرابطة البرتغالية.