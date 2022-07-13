برشلونة يقدم عرضا ماليا جديدا لضم روبرت ليفاندوفسكي

كشفت إذاعة ”راديو مونت كارلو“ الفرنسية أن برشلونة قدم عرضا جديدا إلى بايرن ميونخ لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأوضحت مصادر ”RMC“، يوم الأربعاء، أن ”برشلونة قدم عرضا جديدا بقيمة حوالي 50 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى مكافآت لبايرن ميونخ من أجل روبرت ليفاندوفسكي“.

🚨 Selon nos informations, le Barça a fait une nouvelle offre pour tenter de recruter Lewandowski, estimée à 50 millions d’euros hors bonus. Une proposition qui se rapproche des demandes bavaroises. — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2022

وكان بايرن ميونخ قد رفض 3 عروض من برشلونة بشأن التعاقد مع ليفاندوفسكي حتى الآن.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف عام 2023.

وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.

بايرن ميونخ كان يرغب في الحصول على قيمة 50 إلى 55 مليون يورو لبيع صاحب الحذاء الذهبي في آخر موسمين وهو ما سيسهل الصفقة.

وأصبحت احتمالية إتمام الصفقة كبيرة جدا خلال الأسبوع الحالي، حيث يرغب بايرن ميونخ في الحصول على المال لاستثماره في صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

وظهر ليفاندوفسكي في مقر النادي الألماني، صباح الثلاثاء، للخضوع لاختبارات الفحص الطبي واختبارات الأداء، تمهيداً للانضمام إلى تدريبات بايرن ميونخ بشكل طبيعي، في ظل عدم توصل البايرن لاتفاق مع برشلونة حول انتقال اللاعب إلى الفريق الكتالوني.

وتأتي رغبة تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي، بناءً على طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، الذي يرغب في تدعيم الخط الأمامي بصفوف فريقه خلال الموسم المقبل.

وحال إتمام الصفقة، سيكون ليفاندوفسكي ثالث صفقات برشلونة بعد الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.