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رياضة

برشلونة يقدم عرضا ماليا جديدا لضم روبرت ليفاندوفسكي
تاريخ النشر: 13 يوليو 2022 8:28 GMT
تاريخ التحديث: 13 يوليو 2022 8:55 GMT

برشلونة يقدم عرضا ماليا جديدا لضم روبرت ليفاندوفسكي

كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن برشلونة قدم عرضا جديدا إلى بايرن ميونخ لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في سوق الانتقالات الصيفية الجاري. وأوضحت مصادر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت إذاعة ”راديو مونت كارلو“ الفرنسية أن برشلونة قدم عرضا جديدا إلى بايرن ميونخ لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأوضحت مصادر ”RMC“، يوم الأربعاء، أن ”برشلونة قدم عرضا جديدا بقيمة حوالي 50 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى مكافآت لبايرن ميونخ من أجل روبرت ليفاندوفسكي“.

وكان بايرن ميونخ قد رفض 3 عروض من برشلونة بشأن التعاقد مع ليفاندوفسكي حتى الآن.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف عام 2023.

وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.

بايرن ميونخ كان يرغب في الحصول على قيمة 50 إلى 55 مليون يورو لبيع صاحب الحذاء الذهبي في آخر موسمين وهو ما سيسهل الصفقة.

وأصبحت احتمالية إتمام الصفقة كبيرة جدا خلال الأسبوع الحالي، حيث يرغب بايرن ميونخ في الحصول على المال لاستثماره في صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

وظهر ليفاندوفسكي في مقر النادي الألماني، صباح الثلاثاء، للخضوع لاختبارات الفحص الطبي واختبارات الأداء، تمهيداً للانضمام إلى تدريبات بايرن ميونخ بشكل طبيعي، في ظل عدم توصل البايرن لاتفاق مع برشلونة حول انتقال اللاعب إلى الفريق الكتالوني.

وتأتي رغبة تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي، بناءً على طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، الذي يرغب في تدعيم الخط الأمامي بصفوف فريقه خلال الموسم المقبل.

وحال إتمام الصفقة، سيكون ليفاندوفسكي ثالث صفقات برشلونة بعد الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.

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