تفاصيل عرض برشلونة لليدز يونايتد لحسم صفقة ضم رافينيا

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن نادي برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع ليدز يونايتد الإنجليزي لضم البرازيلي رافينيا في عقد مدته 5 مواسم، وسيسافر اللاعب اليوم الأربعاء، لإجراء الفحص الطبي والتوقيع على العقد.

وبحسب الصحيفة، قدم برشلونة عرضه الأخير البالغ 58 مليون يورو و7 ملايين يورو متغيرات، الذي وافق عليه ليدز يونايتد، فيما كان برشلونة قد حسم مع الدولي البرازيلي رافينيا الشروط الشخصية ومدة العقد الذي يبلغ 5 مواسم حتى صيف 2027.

ورغم دخول عدة أندية سباق التنافس مع برشلونة وأبرزها تشيلسي وتوتنهام وآرسنال، حيث كانت مستعدة لتقديم عرض مالي أفضل يصل لحدود 75 مليون يورو، فإن رغبة رافينيا في اللعب لبرشلونة وضغط وكيل أعماله البرتغالي ديكو، لاعب برشلونة السابق، حسما الصراع لصالح ”البلوغرانا“.

وأثارت جدوى التعاقد مع البرازيلي رافينيا نقاشا كبيرا داخل الإدارة الفنية لبرشلونة في ظل قرب استمرار الفرنسي عثمان ديمبلي وتوقيعه لعقد جديد مع الفريق ولأنه يلعب أيضا في نفس المركز.

يبدو أن لابورتا عندما قال انتظروا موسم استثنائي في التعاقدات لنادي برشلونة الإسباني كان مُحقا. الصحفي جيرارد روميرو الموثوق في تغطية أخبار برشلونة أكد أن إعلان انتقال رافينيا إلى البرسا سيكون غدًا… وإعلان ليفاندوفسكي سيكون الجمعة. pic.twitter.com/0sJf6vl2Y5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

لكن الإدارة الرياضية لبرشلونة راهنت على التعاقد مع الدولي البرازيلي لكونه يلعب في عدة مراكز في الهجوم كجناح أيمن وأيسر وقلب هجوم ويملك نجاعة أمام المرمى، ولإعطاء هجوم الفريق قوة أكبر للتنافس الموسم المقبل على كل الألقاب.

كما أن الدولي البرازيلي وافق على تلقي راتب من برشلونة منخفض وأقل مما كان يتقاضاه في ليدز يونايتد وأقل بكثير مما عرضته أندية إنجليزية كانت راغبة في ضمه ولإصراره على اللعب للفريق الكتالوني.

وذكرت تقارير إعلامية أن البرازيلي رافينيا، الذي لم يرافق فريقه ليدز يونايتد في جولته الإعدادية للموسم، سيسافر إلى برشلونة، اليوم الأربعاء، لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد حتى 2027.

ويأمل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، في حسم الصفقات الجديدة والاعتماد على رافينيا وعثمان ديمبلي في الجولة الإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيواجه غريمه التقليدي ريال مدريد ويوفنتوس في لقاءات ودية قبل بداية الموسم الجديد في الدوري الاسباني.

رافينيا يلعب في ليدز يونايتد منذ صعوده للدوري الممتاز في 2020.

وانتقل رافينيا إلى ليدز قادمًا من رين الفرنسي مقابل 18 مليون يورو.

وخاض رافينيا 67 مباراة مع ليدز يونايتد على مدار موسمين، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12.

وبدأ رافينيا مسيرته في أفال البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عبر بوابة فيتوريا غيمارايش البرتغالي.

ولعب رافينيا في صفوف سبورتنغ لشبونة موسم 2018\2019 وساهم في فوزه بلقبي كأس البرتغال وكأس الرابطة البرتغالية.