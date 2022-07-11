من هي أليخاندرا أونييفا صديقة إيكر كاسياس الجديدة؟

منذ انفصاله عن زوجته الصحفية سارة كاربونيرو في 2021، رُبط الحارس الأسطوري لفريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا بالعديد من النساء اللواتي قابلهن أو ظهر في صور رفقتهن.

وظهر اسم جديد هي الممثلة الإسبانية أليخاندرا أونييفا البالغة 30 سنة، والتي تقول وسائل إعلام إسبانية إن كاسياس التقى بها في جزيرة إيبيزا الإسبانية، ولم يظهرا بعد اللقاء، ويتابعان ويعلقان لبعضهما البعض على المواقع الاجتماعية.

وارتبط إيكر كاسياس بزوجته السابقة سارة كاربونيرو خلال نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا حين توج منتخب إسبانيا باللقب، وله منها ولد واحد.

La familia Preysler podría contar con un nuevo miembro: Iker Casillas 🤯 #Socialité577 pic.twitter.com/MkffYsYttE — SOCIALITÉ (@socialitet5) July 9, 2022

فمن هي الممثلة أليخاندرا أونييفا الصديقة الجديد لإيكر كاسياس؟

حسب صحيفة ماركا أليخاندرا أونييفا ولدت في 1 حزيران / يونيو 1992ن تبلغ العمر 30 سنةن ممثلة إسبانية، هي أخت إينييغو أونييفا، تتمتع بمسار يصل لـ11 سنة كممثلة سواء في المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام.

من أهم أعمالها ”سر الجسر القديم“ أول فيلم ظهرت فيه، و فيلم ”من أجل حفنة من القبلات“، و أفلام ”نوفاتوس“، و “ Sotto copertura ”.

ومن أحدث أعمالها مسلسل “ Alta mar “ الذي لعبت فيه دور كارولين فيلانويفا وهو مسلسل من 22 حلقة على منصة ”نيتفليكس“، كما أنهت مؤخرا في سنة 2022 من سلسلة “ قصص لا ترويها“ من 5 حلقات .

وحسب تقارير إعلامية، فأليخاندرا أونييفا تعمل أيضا كعارضة أزياء، و ارتبط اسمها في 2020 بالممثل الروماني الأمريكي سيباستيان ستان، حيث تحدثت وسائل إعلام عن علاقة تجمعهما وظهرا في عدة أماكن معا في المكسيك، ولوس أنجلوس.