في انتظار بيعه إلى برشلونة أو تشيلسي.. رافينيا خارج قائمة ليدز يونايتد المسافرة إلى أستراليا

أعلن نادي ليدز بشكل رسمي عدم سفر البرازيلي رافينيا مع بعثة الفريق المتجهة إلى أستراليا في معسكر إعدادي للموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

وأوضحت التقارير أن رافينيا سيبقى في إنجلترا لاستكمال عملية انتقاله المتوقعة إلى برشلونة أو تشيلسي، اللذين يتصارعان على ضمه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويتفاوض ناديا برشلونة وليدز يونايتد منذ فترة طويلة من أجل انضمام البرازيلي إلى البلو غرانا وتدعيم صفوف العملاق الكتالوني في الموسم الجديد تحت قيادة، تشافي هيرنانديز.

وبحسب صحيفة ”سبورت، فإن رافينيا من الممكن أن يسافر إلى برشلونة، يوم الإثنين، من أجل اكتمال الصفقة ويخضع للكشف الطبي ويوقع على عقوده الرسمية إلى ”كامب نو“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك تفاؤلا شديدا من جانب إدارة برشلونة بشأن حسم الصفقة مع ليدز يونايتد، ليوقع رافينيا على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة لتكون أول صفقة كبرى للموسم الجديد حتى قبل حسم صفقة، روبرت ليفاندوفسكي.

Raphinha will not be apart of Leeds' 26 man squad on their pre-season tour to Australia 👇 pic.twitter.com/LkBP1Bstyn

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 9, 2022