في انتظار بيعه إلى برشلونة أو تشيلسي.. رافينيا خارج قائمة ليدز يونايتد المسافرة إلى أستراليا

أعلن نادي ليدز بشكل رسمي عدم سفر البرازيلي رافينيا مع بعثة الفريق المتجهة إلى أستراليا في معسكر إعدادي للموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

وأوضحت التقارير أن رافينيا سيبقى في إنجلترا لاستكمال عملية انتقاله المتوقعة إلى برشلونة أو تشيلسي، اللذين يتصارعان على ضمه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويتفاوض ناديا برشلونة وليدز يونايتد منذ فترة طويلة من أجل انضمام البرازيلي إلى البلو غرانا وتدعيم صفوف العملاق الكتالوني في الموسم الجديد تحت قيادة، تشافي هيرنانديز.

وبحسب صحيفة ”سبورت، فإن رافينيا من الممكن أن يسافر إلى برشلونة، يوم الإثنين، من أجل اكتمال الصفقة ويخضع للكشف الطبي ويوقع على عقوده الرسمية إلى ”كامب نو“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك تفاؤلا شديدا من جانب إدارة برشلونة بشأن حسم الصفقة مع ليدز يونايتد، ليوقع رافينيا على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة لتكون أول صفقة كبرى للموسم الجديد حتى قبل حسم صفقة، روبرت ليفاندوفسكي.

Raphinha will not be apart of Leeds' 26 man squad on their pre-season tour to Australia 👇 pic.twitter.com/LkBP1Bstyn — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 9, 2022

رافينيا الآن أقرب من أي وقت مضى، والعرض الأخير الذي قدمه نادي برشلونة هو 55 مليون يورو كقيمة تحويل بالإضافة إلى متغيرات على حسب أداء البرازيلي.

وكان النجم البرازيلي قد رفض الانتقال إلى أي نادٍ آخر وهو ما أبلغه لوكيله ولاعب البرتغال السابق، ديكو، رغم وجود عرض من جانب تشيلسي لكن كل تفكيره على برشلونة فقط.

يذكر أن البرازيلي رافينيا شارك مع ليدز في 36 مباراة موسم 2021-2022، بكل المسابقات، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وقام بصناعة 3 أهداف، يلعب رافينيا داخل صفوف ليدز منذ صيف 2020، عندما انضم للفريق قادمًا من رين الفرنسي مقابل 19 مليون يورو.

وكان ليدز يونايتد الإنجليزي قد أعلن عن تعاقده مع الكولومبي لويس سينيستيرا قادمًا من فينورد روتردام الهولندي.

وتأتي صفقة الجناح الكولومبي سينيستيرا في وقتٍ تتصارع فيه عدة أندية للظفر بخدمات الجناح البرازيلي رافينيا القريب من مغادرة الفريق.

وأنهى ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بالمركز 17، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

وخاض ليدز أولى مبارياته الودية في فترة الإعداد للموسم الجديد، يوم الخميس، حيث واجه بلاكبول.

كما يواجه كريستال بالاس وكالياري وديًا، قبل أن يفتتح موسمه يوم 6 أغسطس بمواجهة وولفرهامبتون واندررز في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.