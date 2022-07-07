لابورتا عن إمكانية ضم ليفاندوفسكي لبرشلونة: نأمل أن يرد بايرن علينا

أكد جوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني، الخميس، أن النادي الكتالوني قدّم عرضاً إلى بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، على أمل أن يحصل على رد إيجابي.

وأشار لابورتا خلال حفل تقديم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن الوافد الجديد إلى برشلونة إلى أنه قدم عرضاً للاعب وينتظر الجواب، وسيرى ما إذا سيكون إيجابياً.

وتابع: ”نشكر ليفاندوفسكي لأجل كل الأشياء التي قام بها لإظهار رغبته بالمجيء“ إلى برشلونة“.

ولم يحدد لابورتا قيمة العقد، نافياً ما تناقلته الشائعات أن النادي الألماني الذي يخشى من الضائقة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني يريد أن يسدد الأخير قيمة الصفقة على الفور.

وأردف: ”لا أصدق ذلك، أعتقد أنها معلومات مغلوطة وكانت مزحة، إنها لا تأتي من بايرن“.

وأضاف: ”ينبغي احترام بايرن، قدمنا عرضاً من أجل لاعب وننتظر رداً، نأمل أن يكون الرد بالإيجاب“.

وكانت وسائل إعلام ألمانية أشارت في نهاية يونيو إلى أن برشلونة عرض 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت على بايرن للتعاقد مع قلب هجومه.

وقال لابورتا: ”قدمنا عرضاً وعليهم أن يقيّموه“، من دون الخوض في المزيد من التفاصيل.